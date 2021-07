Piacenza, 1 luglio 2021 - Arrivano le condanne per gruppo dei carabinieri della caserma Levante di Piacenza che l'anno scorso, in pieno lockdown, vennero accusati di spaccio di droga e tortura.

Giuseppe Montella, l'appuntato dei carabinieri considerato il leader dei militari infedeli, è stato condannato a dodici anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata in rito abbreviato dal tribunale. L'accusa aveva chiesto una condanna a 16 anni.

Condanne anche per gli altri carabinieri sotto accusa: all'appuntato Salvatore Cappellano 8 anni di carcere, all'appuntato Giacomo Falanga 6, al carabiniere Daniele Spagnolo tre anni e quattro mesi, e quattro anni all'ex comandante di stazione Marco Orlando.

Un anno fa l'arresto dei 5, e il sequestro della caserma Levante, la prima volta in Italia. Oggi il verdetto contro chi con comportamenti di "eccezionale gravità ha offeso i carabinieri che lavorano in silenzio e con spirito servizio", queste le parole usate dal procuratore capo nella requisitoria dello scorso aprile.

Il processo nell'aula di Piacenza Expo, trasformata in tribunale per rispettare le norme anti Covid. Il pm Antonio Colonna aveva ricostruito "il sistema Levante", spiegando le responsabilità di tutti gli imputati "accecati dall'arroganza di chi si crede al di sopra delle regole", uomini che hanno messo in piedi un sistema parallelo alla legalità, fatto di menzogne, di sequestri di droga rivenduta poi da spacciatori di fiducia. Ma anche arresti studiati per aumentare le statistiche, di pestaggi che potevano configurarsi come tortura. Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni.