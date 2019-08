Roma, 2 agosto 2019 - Mentre si attende l'esito del Riesame sul ricorso degli avvocati di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano, accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il padre di Finnegan Lee - accusato di aver pugnalato a morte il carabiniere - si è nuovamente recato nel carcere di Regina Coeli a trovare il figlio. Il primo incontro tra i due era avvenuto ieri mattina. Craig Peters, legale americano della famiglia di Elder Finnegan Lee, ha rilasciato una dichiarazione riportata dall'emittente statunitense Abc7news sulle indagini in corso: "Dobbiamo ottenere risposte ad alcune domande che non riteniamo vengano poste in questo momento dai media a proposito di questa indagine".

VARRIALE ERA ARMATO - Nel frattempo le indagini proseguono a ritmo serrato, allo scopo di sciogliere tutti i punti interrogativi emersi negli ultimi giorni. Fonti dell'Arma confermano quanto già detto dal comandante provinciale, il colonnello Francesco Gargaro, nel corso della conferenza insieme al comandante del Nucleo Investigativo Lorenzo D'Aloia e ai procuratori Michele Prestipino e Nunzia D'Elia. Andrea Varriale, il carabiniere in servizio insieme al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega la notte tra il 25 e il 26 luglio scorsi, era armato. La pistola, che Varriale aveva con sé, a differenza invece della vittima, è stata prelevata sul posto dai colleghi per essere esaminata.

LA VISITA IN CARCERE DI SCALFAROTTO - Ha parlato anche Ivan Scalfarotto, deputato del Pd finito al centro di roventi polemiche per la sua visita in carcere agli arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. In un'intervista a 'La Stampa' ha puntualizzato: "Sono convinto della doverosità del mio gesto, nonostante la tempesta perfetta messa su. La mia ispezione era una verifica della tenuta dello Stato democratico: abbiamo già accettato che le persone possano affogare in mare, che possano stare sul ponte di una nave senza assistenza. Per fortuna posso dire che la polizia penitenziaria sta gestendo la situazione con grande professionalità. In uno Stato di diritto è doverosa la solidarietà per la vittima, ma lo Stato deve anche rispettare chi ha commesso il crimine più efferato". E aggiunge: "Il mio auspicio è che il mio partito non subordini mai la tutela dello Stato democratico a valutazioni di opportunità politica. Questa è una posizione dalla quale non mi muovo. Non si può mettere in secondo piano neanche per un secondo la tutela dello Stato di diritto. Una volta che lo accetti non torni più indietro. E mi sembra che per il partito il problema non è tanto l'ispezione in sé, ma la reazione che c'è stata".

E in difesa del gesto interviene il compagno di partito Matteo Orfini: ''Fissiamo alcuni punti fermi. I due ragazzi americani meritano una pena giusta? Sì. Un detenuto ha dei diritti? Sì. Quei diritti vengono meno se il crimine commesso è particolarmente efferato? No. Bendare e legare un detenuto è giusto? No. È legale? No. Verificare che i diritti anche del peggior delinquente vengano rispettati è giusto? Sì. È popolare? No'', ha scritto su Facebook.

Di diverso avviso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Ho grande rispetto delle ispezioni dei parlamentari che da sempre sono importanti se non addirittura fondamentali, anche quelle in carcere, ma per rispetto del dolore della famiglia di Mario Cerciello Rega, sarebbe anche arrivato il momento di smetterla con le strumentalizzazioni". Continua il Guardasigilli: "Mi fa piacere che Scalfarotto apprezzi il lavoro della polizia penitenziaria - chiarisco però che il Paese non aveva bisogno della sua ispezione per sapere che in Italia la polizia penitenziaria fa il suo lavoro con professionalità, passione e competenza nel pieno rispetto dei diritti delle persone detenute"

FAMILIARI RICEVUTI DA MATTARELLA - In questo quadro delicato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, accompagnati dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, la mamma, la moglie, il fratello e la sorella del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso nell'adempimento del dovere.