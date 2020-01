Cosenza, 11 gennaio 2020 - Un trasferimento non gradito, e un'esplosione di rabbia e violenza difficile da spiegare. E' così che un maresciallo dei carabinieri ieri sera ha aggredito un suo superiore. Lo scontro, in cui ha avuto la peggio il superiore, è avvenuta all'interno dell'ufficio del comandante della Compagnia carabinieri di Cosenza.

L'aggressore, il sottufficiale Ivan Pucci, maresciallo a capo della Stazione di Carolei, ha chiuso a chiave la porta ed si è scagliato contro il capitano Giuseppe Merola, reo di avergli notificato l'ordine di trasferimento in un'altra caserma del cosentino, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Naturalmente l'Arma sull'accaduto mantiene il massimo riserbo, ma qualcosa sul violento diverbio è trapelato. Pucci era stato convocato a Cosenza e al momento della notifica non ha trattenuto la rabbia: prima ha chiuso a chiave la porta dell'ufficio, poi l'ha gettata dalla finestra per impedire al superiore di scappare. A quel punto ha iniziato a picchiare Merola con calci e pugni. La vittima, colta di sorpresa, non ha potuto reagire.

I militari in servizio in caserma, udite le grida, sono subito accorsi, ma hanno dovuto sfondare la porta per poter bloccare la furia del maresciallo. Il capitano è stato portato in ospedale per le cure del caso, mentre il maresciallo Pucci è stato arrestato in flagranza per lesioni e sequestro di persona (avendo privato della libertà il suo superiore impedendogli di uscire dall'ufficio).

Pucci è stato agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Ma il maresciallo, forse ancora scosso per l'accaduto, avrebbe poi ingerito alcune pillole, e al momento è stato trasferimento in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. E' stata aperta un'indagine per chiarire il perché di tale violenza nei confronti del capitano.