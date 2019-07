Roma, 29 luglio 2019 - Mentre migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto al carabiniere ucciso a Roma, emergono i dettagli dell'ordinanza di custodia cautelare del gip Chiara Gallo per Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, responsabili (a vario titolo) dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

Conte: "L'Italia è uno Stato di diritto. Quella benda è un reato"

Il carabiniere Andrea Varriale era a Trastevere un'ora prima del vicebrigadiere accoltellato a morte nella notte tra giovedì e venerdì scorso. "Dall'annotazione di Varriale emerge che poco tempo prima di ricevere l'incarico di effettuare l'operazione in abiti civili volta al recupero dello zaino rubato a Brugiatelli, all'1.19 era intervenuto in piazza Mastai su ordine del maresciallo". L'intervento era partito "per la ricerca di un soggetto che si era sottratto all'identificazione dandosi alla fuga dopo aver consegnato ai militari un involucro di colore bianco contenente una compressa di tachipirina", è scritto nell'ordinanza del gip.

"Sul posto - continua il gip - veniva identificato Sergio B. che riferiva di essere stato vittima di un borseggio operato da due persone che dopo il furto si allontanavano a piedi in direzione lungotevere altezza ponte Garibaldi. Precisava inoltre che all'interno della borsa che gli avevano asportato era presente il suo cellulare, documenti ed altri effetti personali. Al momento gli operanti invitavano Sergio B. a sporgere denuncia presso un qualsiasi ufficio di polizia e riprendevano il normale servizio".

Riguardo ai due americani fermati, le loro condotte "testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità sociale", è sempre scritto nell'ordinanza, dove viene sottolineata la "totale incosapevolezza del disvalore delle proprie azioni come apparso evidente anche nel corso degli interrogatori durante i quali nessun dei due ha dimostrato di aver compreso la gravità delle conseguenze delle loro condotte, mostrando una immaturità eccessiva anche rispetto alla giovane età".

L'arma che ha ucciso il vicebrigadiere è un "coltello a lama fissa lunga 18 centimetri tipo 'Trench knife' Ka-Bar Camillus con lama brunita modello marines con impugnatura di anelli di cuoio ingrassato e pomolo in metallo brunito".

Particolari sulla dinamica che ha portato alla morte del carabiniere emergono anche dal racconto del collega di Cerciello, Andrea Varriale, contenuto sempre nell'ordinanza del gip: "Prima di accasciarsi ha detto mi hanno accoltellato", è la frase citata dal gip.

"Mentre i due soggetti si davano alla fuga in direzione via Cesi notavo Cerciello che perdeva moltissimo sangue dal fianco sinistra all'altezza del petto", sono ancora le parole di Varriale.

"Contattavo immediatamente la centrale operativa per richiedere i soccorsi - è ancora la versione del carabiniere - e in attesa del loro arrivo tamponavo le ferite riportate dal collega. Nel frattempo, notavo sopraggiungere sul luogo del fatto anche altre pattuglie sia dell'Arma che della Polizia di Stato. Il personale medico giungeva sul posto dopo circa 15 minuti e iniziava le operazioni di soccorso". "Oltre all'ambulanza - si legge nel verbale -, dopo circa 7/8 minuti giungeva anche un'auto medica dopodiché il vicebrigadiere Cerciello veniva trasportato verso il nosocomio Santo Spirito".