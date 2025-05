Sfugge all’arresto due volte. Ma cappellino e parrucchino non bastano più: latitante in manette all’ippodromo di Aversa

Napoli, 25 maggio 2025 - Ormai pensava di essere imprendibile come Arsenio Lupin, essendo riuscito a sfuggire alla cattura ben due volte, ma l'ultimo travestimento all’ippodromo di Aversa, un cappello e parrucchino, non è bastato e un latitante di 35 anni di Volla alla fine è finito in manette.

Fuggito alla cattura due volte

Ma gli investigatori, che lo avevano 'mancato' ben due volte, la prima volta durante l'esecuzione di una misura il 10 febbraio contro criminalità Pomigliano D'Arco, la seconda il 19 dello stesso mese per associazione per traffico di stupefacenti nel territorio di San Gennaro Vesuviano e Boscoreale, non si erano dati per vinti, cercandolo soprattutto nei luoghi che aveva frequentato e pedinando amici e famigliari.

La passione per le corse e il toupet

Poi il lampo di genio: poteva rinunciare a tutto tranne che alle corse di cavalli. Così gli agenti si sono appostati all'ippodromo di Aversa ed hanno aspettato: il latitante era lì, malcelato da un berretto un toupet di capelli lunghi e castani, che sfogava la sua passione per le corse, a cui però ora dovrà rinunciare perché è già in carcere con due misure cautelari notificate.