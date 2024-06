Il riscatto di una madre: "Dopo anni di soprusi ho un contratto vero"

Roma, 21 giugno 2024 – Il terrore di alzare la voce, l’amara consapevolezza di essere sotto ricatto, lo sforzo quotidiano nell’inghiottire la rabbia nei confronti dei datori di lavoro – che, da queste parti, tutti chiamano ‘padroni’ – sono sensazioni che Tina Agbonyinma, 38enne nigeriana, conosce bene. Arrivata a Napoli nel 2008, per anni vittima di contratti falsi o capestro nei campi, con orari di lavoro disumani e retribuzioni da fame, Tina – madre single di due bambini – ha lottato tanto per affrancarsi da quella che lei stessa chiama ‘schiavitù’. "La salvezza, però, è ancora lontana", precisa.

Dopo anni di sfruttamento, lei si è rivolta alla Caritas di Aversa e poi è stata assunta con contratto regolare da una cooperativa agricola bio.

"È la prima volta, da quando sono in Italia, che firmo un contratto regolare: questa sicuramente è una cosa positiva. Si tratta, però, di un lavoro stagionale: quando finirà, sarò costretta a cercare qualcos’altro, rischiando di incappare di nuovo in un datore di lavoro poco onesto, come quelli che ho incontrato finora. Essere lavoratori stranieri, in questo Paese, è molto difficile".

Che intende dire?

"Siamo l’anello debole della catena. Se cerchi lavoro, nella maggior parte dei casi ti faranno firmare un contratto non regolare o ti pagheranno in nero; se cerchi casa, ti proporranno un contratto d’affitto da 200 euro al mese, chiedendoti di versarne 400. Mi auguro che questo episodio così triste di Latina serva a risvegliare le coscienze di tutti, a partire dai datori di lavoro".

Il lavoro agricolo è più esposto al rischio di sfruttamento e caporalato proprio perché gli addetti sono in maggioranza stranieri: il lavoro che gli italiani non vogliono più fare.

"I miei nonni erano contadini, sono cresciuta in campagna e per me questo non è un lavoro duro. Ciò che è davvero duro è non vedersi riconosciuto un compenso adeguato, ma accade in tutti i settori. Mi piace così tanto lavorare nei campi che il mio sogno, in futuro, è di aprire un’azienda agricola".