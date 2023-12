Capogruppo Pd al Senato

"Sulle pensioni dei medici come sulla sanità il governo sta sbagliando tutto, ha deciso di tornare indietro e di diminuire lo stanziamento in rapporto al Pil, che con Speranza aveva toccato il 7%. Il Pnrr era stato approvato anche per sostenere il Ssn, che si era mostrato fragile soprattutto nelle regioni del Nord dove la Destra aveva privatizzato di più. Se ti accorgi che i medici che stanno andando in pensione ora prenderanno di più di quelli che lo faranno tra 20 anni, non abbassi le pensioni degli attuali dottori, alzi quelle dei giovani"