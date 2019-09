Torino, 16 settembre 2019 - Associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Sono quese le accuse, a vario titolo, a carico di alcuni capi ultras della Juventus, arrestati oggi durante un blitz della Polizia, nell'ambito dell'operazione denominata 'Last Banner'. Nell'indagine, coordinata dalla Procura di Torino, il gip ha messo dodici misure cautelari. Coinvolti i capi e i principali referenti dei gruppi del tifo organizzato bianconero dei "Drughi", di "Tradizione-Antichi Valori", dei "Viking", del "Nucleo 1985" e di "Quelli.. di via Filadelfia"

In corso anche 39 perquisizioni in diverse città italiane. In azione la Digos di Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L'Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella, nei riguardi di 37 fra i principali referenti dei gruppi ultras in questione (ed anche del "N.A.B. - Nucleo Armato Bianconero"), che risultano indagati nell'ambito della stessa inchiesta. Ulteriori aggiornamenti alle 11.30, nel corso della conferenza stampa in programma presso la Procura di Torino.