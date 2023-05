Capaci, il ricordo 31 anni dopo Mattarella: la mafia è un cancro

C’è l’Italia dei ragazzi delle scuole a Palermo per le celebrazioni dell’anniversario di Capaci. Gli studenti hanno animato le iniziative della Fondazione di Maria Falcone. "È il tempo di smettere di usare l’antimafia per fare carriera", la risposta della sorella del giudice ad Alfredo Morvillo, cognato di Falcone. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deposto una corona d’alloro davanti alla stele di Capaci. La mafia "è un cancro per la comunità civile", il messaggio del presidente Sergio Mattarella. E l’arresto di Matteo Messina Denaro", ha detto la premier Giorgia Meloni, "è testimonianza dell’impegno instancabile di tanti uomini e donne". Tensione con le forze dell’ordine durante una manifestazione vicino all’Albero di Falcone. Tre agenti sono rimasti feriti.