Caos taxi Pos, tassametri e attese nel mirino dell’Antitrust Il governo: più licenze

di Elena G. Polidori

ROMA

Settimane di disagi, di lunghe code, di taxi introvabili in città come Roma, Napoli o Milano, dove da sempre le macchine bianche non sono mai mancate e invece da tempo sono introvabili. E adesso si muove anche l’Antitrust, sulla base delle criticità che creano pesanti disservizi per l’utenza: "tempi di attesa, uso del tassametro, accettazione dei pagamenti elettronici e corretta funzionalità dei Pos", si legge in una nota del Garante. Ma intanto si muove anche il governo con le proposte che ieri sono i ministri delle Imprese e delle Infrastrutture, Adolfo Urso e Matteo Salvini, hanno messo sul tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria dei taxi. L’obiettivo è "trovare soluzioni ragionevoli e pienamente soddisfacenti, anche attraverso agevolazioni maggiorate per l’acquisto di vetture elettriche o ibride da destinare alle nuove licenze o a chi intende sostituire il proprio taxi". Nella proposta dell’Esecutivo anche il rilascio, da parte dei Comuni entro un termine predeterminato, di una licenza aggiuntiva a ciascun titolare che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti previsti a legislazione vigente. "Abbiamo manifestato la massima disponibilità sulla semplificazione burocratica", ma "la proposta della concessione di una doppia licenza non ha trovato consenso tra i rappresentanti presenti in audizione", fanno sapere le associazioni dei tassisti.

I disservizi hanno fatto accendere i fari del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che ha già rivolto, per conto dell’Autorità, numerose richieste di informazioni alle principali società di radiotaxi attive nei comuni di Roma, Milano e Napoli e alle principali piattaforme per la prenotazione dei taxi. Dal punto di vista della concorrenza, l’obiettivo è "far luce sul sistema delle licenze ‘a numero chiuso’ che, in questo settore, ostacola il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e il prodursi dei conseguenti benefici in termini di soddisfazione della domanda e di qualità del servizio". Al riguardo l’autorità garante per la concorrenza ha richiesto informazioni sul numero di vetture in servizio per turno, sul numero di corse effettuate per vettura, sulle assenze, sul tempo di attesa, sulle richieste inevase. Dal punto di vista della tutela del consumatore, "la finalità è invece approfondire il ruolo delle cooperative e delle società di radiotaxi nel garantire corrette modalità di erogazione del servizio", con riferimento all’uso del tassametro, alla corretta funzionalità dei Pos e all’accettazione dei pagamenti elettronici, al rispetto dei turni, all’attività di monitoraggio e agli interventi di verifica svolti dalle cooperative stesse.

Una situazione su cui polemizza l’opposizione: "Bene che il Garante indaghi su licenze, turni, richieste inevase. Nel frattempo però ci chiediamo cosa stiano facendo Salvini e Urso, campioni olimpici di convocazione di tavoli per ora completamente inconcludenti – spiegano i deputati del Movimento 5 stelle in Commissione Trasporti – serve quanto prima un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi. E l’introduzione di meccanismi di concorrenza sani tra taxi, Ncc e altri soggetti, senza che nessuna delle categorie venga danneggiata a vantaggio dell’altra".

A stretto giro, è stato lo stesso ministro Salvini a rispondere: "I decreti attuativi che riguardano taxi e ncc diventeranno realtà al più presto, siamo determinati a rendere più efficiente il servizio, soprattutto alla luce dell’incremento turistico anche per eventi eccezionali come Olimpiadi o Giubileo". "Negare che ci siano aspetti da migliorare è inutile – ha proseguito il titolare dei Trasporti –, l’intenzione è studiare insieme soluzioni. Mi auguro ci sia disponibilità da parte di tutti". Il viicepremier ha anche anticipato che continuerà il dialogo con gli enti locali a partire da comuni e regioni.