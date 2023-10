Caos taxi, l’ira dei sindaci: "Il governo ci danneggia"

Arriva la riforma dei taxi ed è subito rivolta dei sindaci. Con una sigla sindacale, Usb, che proclama lo sciopero per il 10 ottobre giudicando "inopportuna" la nuova normativa e "l’aumento delle licenze senza un dato concreto". Il ministro delle Imprese Adolfo Urso scrive ai sindaci chiedendo loro di sfruttare subito le nuove norme e attacca i sindacati: "Mi auguro che tornino a ragionare come fecero in precedenza, quando diedero, di fatto, il via libera al decreto"

Ma la rivolta dei primi cittadini è guidata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "L’iter previsto dal decreto Asset toglie soldi ai cittadini", sostiene. Critiche che Urso rispedisce al mittente: "Fare cassa su un’emergenza sarebbe poco razionale".

Il sindaco di Firenze Dario Nardella rincara: "Il decreto Urso? Acqua fresca, anzi ci danneggia" e si prepara ad aumentare l’offerta alla vecchia maniera, cioè estendendo turni e orari. Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino di Milani, Giuseppe Sala: "C’è un tentativo di scaricare di nuovo il problema sui sindaci".

Ultima voce quella dei consumatori: secondo l’Unc il dl Asset è uno "spot inutile". Per il Codacons, invece, con il dl Asset "i sindaci non hanno più attenuanti: siamo pronti a denunciare quei Comuni che non si attiveranno per aumentare il numero di auto bianche".