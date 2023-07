Caos senza fine nell’aeroporto di Catania Mossa di Salvini: "Tavolo tecnico al ministero"

Continua il caos nell’aeroporto di Catania,

in parte distrutto da un incendio oltre una settimana fa. Per cercare di ovviare ai disagi dei passeggeri, turisti in primo luogo, tra voli cancellati o dirottati su altri scali dell’isola, il ministro

dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha convocato per oggi un tavolo tecnico al ministero con i tutti i soggetti interessati. Sul caso nelle ultime ore si è consumato anche uno scontro politico all’interno del centro-destra. Al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha parlato di "situazione inaccettabile", ha risposto

il governatore della Sicilia, Renato Schifani: "Dal ministro sterili polemiche".