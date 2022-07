Caos roghi, in Versilia mille sfollati Volontaria schiacciata da un albero

di Paolo Di Grazia MASSAROSA (Lucca) Fuga dalle fiamme in Versilia, l’inferno del Carso, focolai sparsi nel Pase e fiumi ai minimi storici. Gli incendi e il caldo continuano a tenere sotto scacco l’Italia: centinaia di uomini e donne, volontari e vigili del fuoco, sono impegnati da giorni nell’impari lotta contro i roghi. Una battaglia che ieri è costata la vita a una soccorritrice della Protezione civile che era impegnata in Friuli: Elena Lo Duca, 46 anni, è morta schiacciata da un albero carbonizzato durante le operazioni di spegnimento a Prepotto, in provincia di Udine. Nella Versilia infuocata, invece, sono oltre mille gli evacuati a causa del rogo scoppiato lunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio di Camaiore e alle frazioni di Lucca. Al momento il patrimonio di boschi e uliveti secolari perso, secondo il dato diffuso dalla Regione, è di 868 ettari. Gran parte degli incendi sul fronte versiliese è stata domata dai vigili del fuoco con l’ausilio di canadair ed elicotteri in incessante volo da quattro giorni. Nonostante questo non è stato dato ancora il permesso agli sfollati di rientrare nelle proprie abitazioni perché si temono nuove riprese del fuoco. Infatti è sempre a piede libero il piromane che ha dato inizio a tutto. Anzi, nella notte fra mercoledì e giovedi, gli abitanti di piccoli borghi collinari del comune di Camaiore hanno spento un principio d’incendio con sistole e secchi d’acqua: qualcuno aveva piazzato un cumulo di foglie secche con sopra un tizzone ardente. La conferma che dietro a questi incendi c’è una mano criminale. L’altro territorio del Paese divorato dalle fiamme in questi giorni è il Carso, dove resta chiuso per il secondo giorno consecutivo lo stabilimento di Monfalcone della Fincantieri, a Gorizia, per consentire la pulizia dei piazzali e ...