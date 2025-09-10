Caos in Nepal, 22 morti nella rivolta. I giovani incendiano il Parlamento

Katmandu brucia e il Nepal sprofonda nel caos. Dopo due giorni di scontri, la capitale vive notti di silenzio interrotto solo dalle sirene e dai roghi degli edifici istituzionali. Si contano 22 morti, per lo più tra i manifestanti.

La rabbia è esplosa dopo la decisione del governo di bloccare numerose piattraforme social network per fermare quella che aveva definito come ’disinformazione’. Non è bastato revocare il provvedimento per fermare la protesta che ieri, dopo la dura repressione delle proteste, con 19 morti e 400 feriti, è salita di livello. Decine di migliaia di ragazzi molto giovani, per questo si è parlato di ‘proteste della generazione Z‘, hanno sfidato il coprifuoco, decisi a scardinare corruzione e nepotismo che soffocano il Paese himalayano. Le dimissioni del premier K P Sharma Oli non hanno fermato la piazza, che si è fatta sempre più violenta. Sono stati incendiati Parlamento, uffici del Presidente, Corte Suprema, tribunali, sedi fiscali e persino il quartier generale del gruppo editoriale che pubblica il giornale Katmandu Post. Nel mirino anche i palazzi reali, già provati dal terremoto del 2015, e le ville dei leader politici. Nell’assalto all’abitazione dell’ex premier Jhalanath Khanal è morta la moglie, rimasta intrappolata tra le fiamme. Con l’aeroporto bloccato e l’esercito schierato a ‘difesa della sovranità nazionale’, il Nepal si ritrova senza governo e isolato. Il presidente Paudel ha invocato il dialogo tra partiti, ma il cuore della rivolta resta nei giovani: studenti, lavoratori, tutti sotto i 30 anni, uniti in un movimento apartitico che non riconosce simboli né bandiere. Chiedono libertà di espressione, trasparenza e un ricambio generazionale nel panorama politico.

Unico volto emergente del Paese e ‘voce’ dei giovani è Balendra Shah, detto Balen, ingegnere e rapper eletto sindaco di Katmandu nel 2022 come indipendente, simbolo dell’anticorruzione.