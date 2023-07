Caos aeroporti Lo sciopero nei cieli: in 250mila rischiano di restare a terra

di Giovanni Rossi

Parto o non parto? Se lo chiedono decine di migliaia di passeggeri con le valigie pronte per le vacanze. Lo sciopero odierno del settore aeroportuale – personale di check-in e carico-scarico bagagli dalle 10 alle 18, piloti e assistenti di Malta Air-Ryanair dalle 12 alle 16, piloti e assistenti Vueling dalle 10 alle 18 – scatena il panico in un’utenza già segnata dal caro biglietti. Salve solo la fascia protetta dalla 7 alle 10 e una partenza giornaliera per le isole da ogni scalo. Il Codacons stima oltre mille voli cancellati e 250mila viaggiatori a rischio di stop, senza contare le ricadute sull’intero traffico tra ritardi e cancellazioni: 140 a Fiumicino, 80 a Napoli, 50 in Sardegna. Un incubo specialmente per gli utenti dei principali vettori low cost.

Il diritto dei passeggeri alla riprotezione su altri voli potrebbe infatti non essere garantito in giornata. Perlomeno non a tutti. La stessa Ita Airways, nonostante il piano straordinario attivato, prevede di non soddisfare più del 40% delle richieste. Chi non riuscisse a imbarcarsi oggi rischia di partire domani. I lavoratori aeroportuali protestano per il contratto nazionale scaduto da oltre sei anni. L’astensione dal lavoro indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo punta a recuperi salariali significativi per gli stipendi erosi dall’inflazione in un settore con numeri esplosivi all’indomani del Covid: 164 milioni di passeggeri nel 2022, il doppio del 2021 (dati Enac). Quindi lavoro in aumento ma società di gestione "avare", secondo i sindacati aeroportuali.

Il braccio di ferro in corso impatta sugli utenti finali e anche sulle compagnie aeree costrette a cancellazioni seriali. Ita Airways annulla 133 voli (tra nazionali e internazionali): un guaio dopo i brutti conti del 2022 chiusi con 480 milioni di rosso, record negativo in un comparto altrimenti sfavillante nel quale i principali vettori europei quasi raddoppiano il fatturato e firmano utili significativi: Lufthansa 791 milioni di euro, Air France 728, Iberia 382, British Airways (ante imposte) 415, Ryanair addirittura 1,43 miliardi. Anche per questo i piloti al servizio della regina delle low cost non accettano la "totale chiusura della compagnia al confronto".

Incassata la sconfitta della Cgil nel ricorso urgente al Tar contro il taglio dello sciopero ferroviario di giovedì da 24 a 12 ore, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini chiede ai lavoratori aeroportuali di ridurre "spontaneamente" i tempi dell’agitazione, vista la convocazione del tavolo sindacale per la prossima settimana. "Non abbiamo cancellato il diritto allo sciopero – dichiara il ministro –, abbiamo semplicemente ridotto lo sciopero a 12 ore per permettere alla gente di tornare a casa dopo il lavoro". Tra l’esponente leghista e i sindacati l’aria è pesante. "L’unica precettazione che ci aspettiamo dal governo è quella di obbligare le aziende a rinnovare i contratti", sintetizza Luigi Sbarra, numero uno Cisl.

La tensione tra lavoratori e società aeroportuali non è una prerogativa italiana. L’aeroporto londinese di Gatwick, principale hub di Easy Jet, annuncia otto giorni di sciopero dei 950 addetti ai servizi di handling e check-in: prima astensione tra il 28 luglio e l’1 agosto, poi, in assenza di svolta salariale, nuovo sciopero dal 4 all’8 agosto.

La giornata italiana di probabile caos aeroportuale si sovrappone al primo weekend autostradale di traffico intenso, il primo contrassegnato anche da bollino rosso: quindi con possibili criticità già stamattina in uscita dalle grandi città e domani pomeriggio per il ritorno dalle località balneari e di montagna. La raccomandazione sempre valida è di prestare particolare attenzione alla guida armandosi di pazienza nel caso di rallentamenti o code sotto il caldo torrido (con punte di 40 gradi).