Caos aerei dopo il blackout digitale. Impianti di riserva per difendersi

Roma, 1 luglio 2025 – Di fronte alla grande rivoluzione che ha ormai digitalizzato tutto, fa una certa impressione scoprire la nostra fragilità quotidiana. Il caso Linate è solo l’ultimo di una lunga serie di blackout digitali che hanno colpito, di volta in volta, tutti i settori: dalle banche agli aerei, dai mercati finanziari al trasporto ferroviario. Ma in che modo si possono difendere le nostre infrastrutture strategiche ed evitare i disagi? E qual è la situazione in Italia?

Banche

Nelle banche, la parola d’ordine è cyber resilience, vale a dire la capacità di prevenire, rilevare e riprendersi rapidamente da un attacco informatico. L’operational resilience, invece, si concentra sulla continuità operativa durante interruzioni causate da guasti tecnici, disastri naturali o errori umani. In entrambi i casi, si tratta di approcci che richiedono investimenti molto significativi in tecnologia, processi e formazione.

Senza contare l’apporto che, negli ultimi mesi, è arrivato da soluzioni avanzate come l’intelligenza artificiale, l’autenticazione multifattoriale e i sistemi di crittografia, tutti essenziali per proteggere i dati e garantire la disponibilità dei servizi. Inoltre, l’infrastruttura IT deve essere progettata per garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti o interruzioni. Soluzioni di replica sincrona e piani di disaster recovery predefiniti permettono il ripristino dei sistemi in tempi minimi, riducendo al minimo l’impatto operativo. Il tutto all’insegna della ridondanza.

Aerei e treni

Resilienza attraverso la ridondanza è anche l’approccio solitamente adottato nel settore dei trasporti, dalle ferrovie agli aeroporti. In sostanza, si tratta di avere un sistema di riserva nel caso in cui quello principale venga meno. Nel caso del blackout della stazione Termini, che ha di fatto spaccato in due l’Italia a causa di un’interruzione di elettricità in una cabina, è venuto meno proprio il sistema di backup. Ma nei sistemi più avanzati si fa ricorso anche a un altro concetto: quello della riflessività.

Il digitale è infatti in grado di lavorare con se stesso, su se stesso, per se stesso. In sostanza, può generare software capaci di proteggere i sistemi anche dagli attacchi informatici. In particolare, sulla rete Trenitalia è operativo l’European Rail Traffic Management System (ERTMS), un evoluto sistema di sicurezza per il distanziamento dei treni, che consente di gestire e controllare la circolazione ferroviaria. In Italia, oltre 700 chilometri di linea sono oggi attrezzati con la tecnologia ERTMS lungo l’asse verticale Torino-Milano- Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno.

Energia

Anche in questo settore sono da tempo operativi sistemi di ridondanza per evitare blackout. Nell’ultimo caso, che ha lasciato al buio la Spagna, la fragilità del sistema era dovuta al ricorso alle fonti rinnovabili, che possono registrare interruzioni nei flussi produttivi. Ma, per evitare brutte sorprese – soprattutto in un Paese come il nostro, fortemente dipendente dall’estero – il governo ha da tempo avviato una politica di diversificazione delle fonti, che ha fortemente ridotto la percentuale di importazioni dalla Russia.

I rimborsi

Per i consumatori non è sempre facile ottenere rimborsi in caso di blackout digitali. Nel caso delle banche, ad esempio, eventuali ristori scattano solo in presenza di un danno conclamato. E, a differenza di quanto accade nel trasporto aereo o ferroviario, non esiste una carta dei servizi in questo settore.