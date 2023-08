Canone Rai, modifiche in vista Urso: le entrate restano garantite

"Sul canone Rai c’è una riflessione in atto con il ministro Giancarlo Giorgetti che si basa su principi ben chiari come quello di garantire la sostenibilità economica del piano industriale e di garantire al servizio pubblico delle entrate certe come accade anche in altri paesi europei". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ascoltato ieri mattina in audizione dalla commissione Vigilanza Rai alla Camera sul contratto di servizio Rai 2023-2028. Su Rai Way "pensiamo che si possa ragionare, insieme al Mef, ad aperture a soggetti interessati all’ingresso".