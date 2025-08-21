Cani denutriti e abbandonati sui balconi di casa: la triste estate di pitbull e compagni

Napoli, 21 agosto 2025 - Ancora storie di cani denutriti, senza acqua e riparo per giorni, sotto il sole cocente, perché i proprietari sono in vacanza o semplicemente non si occupano di loro. Continuano le storie drammatiche dove le vittime sono gli animali scoperte dalle forze dell’ordine: oggi due le denunce nei comuni della provincia di Napoli.

Nel comune di Sant'Anastasia, i militari della stazione locale hanno denunciato una pensionata di 73 anni. Tutto è partito grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato un cane denutrito, abbandonato nel parcheggio di un supermercato. La padrona non ha fatto in tempo ad allontanarsi, era ancora nei dintorni. Ha notato la concitazione e, quando ha compreso che poco dopo sarebbero arrivati i carabinieri, ha riportato in fretta il cane in casa. I militari l'hanno raggiunta in pochi minuti, trovando l'animale legato con una corda corta, senza acqua e cibo, in uno spazio ristretto e terribilmente caldo. Il cane è stato riaffidato alla donna ma con diffida, pesante sanzione di 5mila euro e una denuncia.

Storia simile a Brusciano. Questa volta il cane era abbandonato sul balcone di un'abitazione. Era lì da giorni, senza acqua, cibo e riparo. Anche in questo caso è stata determinante la segnalazione dei vicini al 112. I carabinieri della stazione di Brusciano hanno rintracciato il padrone di casa - 41enne di Mariglianella - e lo hanno denunciato. L'animale è stato affidato dal personale veterinario dell'Asl ad un familiare del 41enne.

Qualche giorno fa dieci cuccioli di pitbull/amstaff - trovati e descritti dai veterinari come sottopeso, disidratati e poco sviluppati - sono stati sequestrati a una famiglia di Calolziocorte (Lecco) che li teneva in gabbia sul balcone sotto il sole cocente. Quattro dei cuccioli sono in condizioni così precarie da essere ritenuti ancora in pericolo di vita. Gravi, anche se non drammatiche, anche le condizioni della mamma, ridotta pelle e ossa come i suoi cuccioli. Dopo essere stati prelevati dai carabinieri del corpo forestale, che insieme ai veterinari di Ats Monza e Brianza hanno effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi, i dieci cani sono stati tutti portati in una clinica veterinaria in attesa che la segnalazione alla Procura - per l'ipotesi di maltrattamento di animali - faccia il suo corso per eventuali provvedimenti.

Negli ultimi 3 mesi 15mila cani e gatti abbandonati

Dal primo giugno a oggi sono oltre 15mila i cani e i gatti abbandonati o di cui è stata fatta la remissione di proprietà. Lo dice l'Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente specificando che per quanto riguarda i cani, quasi il 20% dei casi riguarda pitbull ed altri molossi. Se si calcola invece da inizio anno gli abbandoni complessivi superano i 40.000 con circa 26.000 cani e 14.000 gatti. Il trend generale ricalca quello degli scorsi anni. Tra le citta' dove e' maggiore il numero delle remissioni di proprieta' vi e' Palermo con diverse centinaia di casi in poco piu di due mesi. Tra le regioni spiccano la Sicilia e il Lazio, seguite da Lombardia, Puglia e Abruzzo. A oggi, i cani ospitati nei canili italiani sono circa 150.000.