Cani chiusi in macchina Mille euro di multa

Avevano chiuso i cani in auto (sopra, foto di repertorio), sotto il sole cocente, per godersi una passeggiata a Venezia. Un gesto costato ai responsabili, turisti francesi, mille euro di multa e l’ipotesi di denuncia per maltrattamento. È stata una signora ad accorgersi degli animali, che erano completamente disidratati, e a chiamare le Forze dell’ordine. La Municipale ora sta valutando la possibilità di denunciare i proprietari per maltrattamenti.