Cani al mare, 5 cose da sapere. Come usare la crema solare e ridurre l'aggressività

Roma, 25 luglio 2022 - Cani al mare nell'estate 2022, ecco 5 cose da sapere quando siamo sulla spiaggia in compagnia del nostro amico a 4 zampe.

La guida è stilata da Giusy D’Angelo, esperta cinofila dell’Enpa (ente nazionale protezione animali).

1. Un telo anche per Fido

"Bisogna ricordarsi di portare un telo anche per il nostro cane, per proteggerlo dalla sabbia che scotta - si raccomanda D'Angelo -. La spiaggia in questo periodo è rovente. Sempre per questo, occorre creargli anche un punto d’ombra".

2. Bagni di mare (dove consentiti)

"Il bagno in mare è fondamentale - ricorda l'esperta cinofila -. Anche per questo prima di muoversi bisogna sapere se la spiaggia è attrezzata, perché in questo periodo estivo le Capitanerie di porto prevedono molte più restrizioni. Quindi se la spiaggia non è dedicata agli animali, teoricamente non posso portare in acqua il cane a fare il bagno, c’è il divieto d’accesso".

3. Creme solari, come usarle

"Sono creme specifiche che devono essere prescritte dal medico veterinario o comunque acquistate in un negozio per animali - spiega D'Angelo -. Servono a proteggere la pelle come capita per noi, però con ingredienti diversi perché ovviamente la cute dell’animale è diversa dalla nostra. Bisogna applicarle prima di liberare i cani o lasciarli sotto al sole nelle parti più chiare e più sensibili, più vulnerabili. Quindi attorno agli occhi, sulle zampine, nei polpastrelli, sul naso. Poi dipende, se il cane è a pelo bianco bisogna spargere la crema su tutto il corpo".

4. Portare sempre in borsa una bottiglietta d’acqua

"Oltre a bagnare i cani nell'acqua del mare, nelle spiagge dove questo è consentito, è anche importante farli bere - la raccomandazione dell'esperta cinofila Enpa -. Consiglio anche di mettere in borsa uno spruzzino per rinfrescare ogni tanto il nostro cane".

5. Stress da caldo

Questo è il consiglio forse più importante. Qual è l’effetto che ha il caldo africano come quello di questi giorni sugli animali, in particolare sui cani? Visto che sulle persone le temperature roventi creano molti problemi, influiscono ad esempio su sonno e lucidità. "Negli animali in genere il caldo provoca un incremento del 20% dell’aggressività - spiega D'Angelo -. Poi bisogna considerare che l’ambiente è affollato, con tanti bambini che giocano. Un contesto libero dove non ci sono regole. Il cane invece è un essere sociale, ha bisogno di regole. Se lo lasciamo tutto il giorno in un contesto stressante e con il caldo, magari può capitare l’incidente".