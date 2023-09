Cani addestrati in azione

Non si hanno più notizie di Sara Pedri, ginecologa 30enne, dal 4 marzo 2021. Quella mattina, all’alba, la giovane aveva spento il cellulare dopo aver fatto alcune ricerche sul ponte di Mostizzolo in Trentino. La sua auto fu ritrovata proprio in quella zona, tristemente conosciuta per il “salto” nel vuoto nel lago di Santa Giustina. Ma le acque, perlustrate da squadre speciali dei vigili con cani addestrati, provenienti anche dalla Germania, non hanno mai restituito nulla di Sara