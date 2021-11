Catania, 7 novembre 2021 - Lo hanno ribattezzato Nero, come il suo colore. Perché non si sa nulla della storia di questo cane, forse un pitbull, o meglio la sua storia era fin troppo visibile, a chi l’ha visto vagare in una strada di Catania, via Pisacane, abbastanza centrale ma non di grande passaggio. Racconta la crudeltà che gli ha inflitto l’uomo. “Quando lo abbiamo trovato aveva le zampe posteriori legate con il nastro adesivo. Sulla bocca una museruola, fissata anch’essa con lo schotch”, racconta il caposquadra dei vigili del fuoco Sebastiano Longo.

L’allarme



Ricostruisce la vicenda così: “Siamo stati allertati dalla Lav. L’allarme era stato dato dai residenti. Dal balcone avevano visto la povera bestia ridotta in quelle condizioni disumane. Quando siamo arrivati, il cane era sparito”.

La ricerca

I vigili del fuoco e la squadra dell'Unità di emergenza Lav lo hanno cercato in un giardino incolto e abbandonato che dà sulla strada. “Il cane era impaurito, irrequieto. Appena ha visto qualcuno che cercava di prenderlo è scappato – spiega il caposquadra –. Ha fatto come ha potuto, aiutandosi con le zampe davanti. E facendosi ancora più male, perché il campo è un roveto”. Per farsi largo, i vigili del fuoco si sono aiutati con una motosega. Alla fine hanno rintracciato il povero animale grazie a una termocamera. Infine, lo hanno affidato alle cure di un’associazione, ‘Rifugio di Concetta’.

Ma perché tanta crudeltà? C’è stato chi, tra i soccorritori, ha ipotizzato che il cane possa essere stato abbandonato dopo un tentativo di addestramento alle lotte clandestine. “Ma sono solo supposizioni”, precisa il caposquadra. Che sospira: "Davvero un bel cane, quanta crudeltà".