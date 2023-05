Candidato a 80 anni Biden contro tutti "Vecchio? No, stagionato"

Il presidente americano, Joe Biden, proprio non ci sta a fare la parte del politico di lungo corso da mandare in pensione e, in occasione della cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Chiamatemi vecchio, io mi definisco esperto", ha detto scherzando, solo fino a un certo punto, il numero uno di Washington. Le parole di Biden sono arrivate pochi giorni dopo la sua decisione di candidarsi a un secondo mandato nel 2024. Se dovesse vincere, alla venerdanda età di 82 anni, diventerebbe il più anziano presidente nella storia degli Stati Uniti, il mestiere considerato il più difficile e stancante del mondo. Ma le difficoltà non sembrano spaventarlo e a chi lo definisce ‘Sleepy Joe’ per il suo fare così pacato da risultare a volte assente, l’inquilino della Casa Bianca intende rispondere a parole e con i fatti.

Saggezza e non anzianità, quindi. È il classico bicchiere mezzo pieno. Per questa volta ha giocato con l’ironia, ma chissà cosa potrà capitare nella prossima campagna elettorale, che si preannuncia particolarmente tesa. L’età del presidente sarà di certo utilizzata dal suo avversario repubblicano come arma per screditarlo agli occhi degli elettori. Per questo, c’è già chi ha pensato all’endorsement preventivo. Il corrispondente del Daily Show, Roy Wood, lo stesso che ha lanciato l’assist al Capo di Stato americano durante la cena dei corrispondenti, ha dichiarato: "Dite quello che volete del nostro presidente, ma quando si sveglia dal pisolino, il lavoro viene fatto". Insomma, secondo alcuni l’affidabilità conta di più della carta d’identità. Peraltro, i sondaggi in questo momento premierebbero il presidente in carica. Come direbbe l’ex premier italiano, Mario Draghi, un nonno al servizio delle istituzioni.

Marta Ottaviani