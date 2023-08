Candidati deboli per la carica più importante

Cesare

Un ex presidente accusato di golpismo. Un presidente minacciato di impeachment. Il debito pubblico declassato. Dove siamo? Nel Venezuela di Maduro? No. Negli Stati Uniti di Biden. Per due americani su tre la nazione va nella direzione sbagliata. Stessa percentuale ma rovesciata quando alla Casa Bianca c’era il vituperato Donald Trump. Lo dicono i sondaggi. E lo attestano le agenzie di rating. Fitch ha tolto una A al credito americano. Due A e non tre. Senza precedenti. Il debito Usa supera i 32 trilioni di dollari. Molto più del Pil.

Colpa dell’Ucraina? Niente affatto: in tre anni Biden ha praticato una politica dissennata della spesa pubblica. L’inflazione ha fatto un balzo. E non basta a compensarla il quasi pieno impiego. Dunque si stava meglio quando si stava peggio? Pare di sì. Eppure Trump è vulnerabile. Non per la dubbia fondatezza delle accuse del ministro Garland, un democratico. Ma perchè è "divisivo". L’anno prossimo alle presidenziali perderebbe contro chiunque. Persino contro Joe Biden, la cui fragilità mentale e fisica è ormai un dato acquisito e il cui coinvolgimento nei casi di corruzione rimproverati al figlio ha i contorni dell’impeachment.

Nei suoi otto anni da vicepresidente (sotto Obama), alla famiglia Biden sarebbero pervenute tangenti straniere. Da Cina e Ucraina – pare – 17 milioni di dollari. In Congresso lo Speaker repubblicano Kevin McCarthy è un mastino impietoso. E i democratici si preparano a cambiare cavallo.

Considerazione finale: l’America ha avuto altri presidenti contestati. Nixon, Carter, Clinton, per esempio. Uno alla volta. Ma questa volta lo sono tutti e due i vegliardi, Biden e Trump, presumibili nominati per la carica più importante del mondo. C’è da preoccuparsi? Certo. Gli sfidanti di valore come DeSantis sono surclassati. E i cattivi della Terra, da Putin a Xi passando per Kim, ne approfittano. Ovviamente.

