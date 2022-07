Candida Auris: sintomi e come si trasmette il fungo killer. Il caso di Venezia

Roma, 19 luglio 2022 - Il fungo killer Candida Auris è resistente almeno a una delle 3 classi di antifungini disponibili e non è curabile con i normali antibiotici. Attenzione alta dopo la morte del paziente 70enne ricoverato a Mestre per un'infezione da Candida Auris. Tre giorni fa l'uomo è morto per una serie di patologie, fra cui un'infezione generata dal fungo killer. Cosa è la Candida Auris? Quali le sue caratteristiche e perché dobbiamo stare particolarmente attenti? Di seguito tutto quello che sappiamo sulla Candida Auris, grazie alle informazioni messe a disposizione dal ministero della Salute.

La Candida Auris

La Candida Auris è un fungo che è stato isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone. Il campione risultato positivo proveniva dall'orecchio di una donna. I primi focolai europei del fungo killer sono datati 2015 e vennero localizzati in Francia: l'isolato apparteneva al clade I dell'India meridionale. Da allora, la segnalazione di casi è in rapido e preoccupante aumento a livello globale. In Europa, fino al 2017, sono stati segnalati ben 620 casi. Dal gennaio 2018 al maggio 2019 i casi sono invece stati 349. Durante il 2021, gli Stati Uniti hanno segnalato oltre 3.700 casi di colonizzazione da Candida Auris e oltre 1.200 casi probabili o confermati.

In Italia, nel 2019 è stato identificato il primo caso di infezione invasiva, seguito da un focolaio che ha interessato le regioni del nord. Il focolaio è avvenuto nel corso della pandemia Covid, arrivando fino al 2021.

Come si trasmette e quali sono i sintomi

Tra le modalità di trasmissione note, si ricordano: il contatto con superfici e dispositivi medici contaminati il contatto tra persone colonizzate o infette. La Candida Auris è stata recentemente isolata da alcuni frutti (mele) nel continente indiano. Il sintomo più comune di infezione invasiva è una febbre. Tuttavia, i sintomi variano a seconda del distretto corporeo interessato e, spesso, possono essere imputati ad altre patologie compresenti.

Perchè è pericolosa

Perché la Candida Auris è pericolosa? Ecco alcune spiegazioni. Il fungo è un patogeno particolarmente infettivo. Il 90% dei casi isolati resiste almeno a una delle 3 classi di antifungini disponibili. Diversi studi scientifici allertano sulla frequenza di infezioni da Candida Auris in pazienti positivi al Covid-19. Spesso l'infezione riguarda soggetti che sono già ospedalizzati e può svilupparsi diverse settimane dopo il ricovero e il decesso può avvenire in pochi mesi. I pazienti possono rimanere a lungo colonizzati dal fungo killer.

Risulta letale in una percentuale che va da circa il 30% al 70% dei pazienti positivi, e particolarmente persistente nell’ambiente e difficile da eradicare. Può avere una ridotta suscettibilità ai comuni disinfettanti, come perossido di idrogeno e clorexidina, e ai comuni prodotti antifungini. La scarsa conoscenza di questa specie nelle strutture sanitarie può comportare una diagnosi ritardata, l’assunzione di un trattamento inefficace e un rischio elevato di decesso, nonché la diffusione nell’ambiente e il contagio di altri soggetti. Molte caratteristiche di questo microrganismo non sono ancora chiare.