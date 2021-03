Roma, 29 marzo 2021 - Aveva bloccato il mondo per una settimana, ma ora la portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, che si era bloccata martedì nel Canale di Suez, è stata disiscagliata. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina. Anche i siti di osservazione del traffico marittimo Vesselfinder e Myshiptacking hanno rivelato che la nave ha iniziato a muoversi ed è stata parzialmente rimessa a galla. Secondo i siti, riferisce Le Figaro, la poppa della nave - che pesa più di 200.000 tonnellate - si sarebbe allontanata dalla riva occidentale del canale, come avrebbe anche confermato una fonte anonima presso il Canale.

Intanto, l'Autorità del Canale di Suez (ScA) non ha ancora rilasciato una conferma ufficiale: ancora non si sa quando il traffico può essere ripristinato (sono quasi le 400 navi bloccate alle estremità e al centro del canale che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo). In un comunicato diffuso intorno alle 5 del mattino, lo ScA si è limitato ad indicare che "le manovre di traino per rimettere a galla la nave portacontainer Ever Given sono iniziate con l'aiuto di 10 rimorchiatori giganti", mentre la compagnia di servizi marittimi Inchcape ha annunciato che la portacontainer è stata "rimessa a galla".

Canale di Suez: quanto costa il blocco

Secondo la Sca, con lo stop l'Egitto perde circa 13-14 milioni di dollari di entrate ogni giorno e ieri il presidente Abdel Fattah al-Sisi aveva ordinato di avviare i preparativi per la possibilità di alleggerire il carico della Ever Given nel tentativo di facilitare le operazioni. Ed erano stati fatti alcuni passi in avanti: eliche e timone erano stati liberati, con la rimozione di circa 20.000 tonnellate di detriti da sotto lo scafo. L'italiano Carlo Magno e dell'olandese Guard Alp erano gli ultimi rimorchiatori giunti in soccorso nello stretto artificiale egiziano.