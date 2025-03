Canada, Trudeau saluta:: "Sfide esistenziali a causa delle minacce di Trump"

Il partito dei Liberal canadesi ha scelto come suo prossimo leader e premier del Paese Mark Carney (foto). L’ex governatore della banca centrale ha vinto con l’85,9% dei voti, battendo Chrystia Freeland. La vittoria schiacciante è giunta al termine di una votazione iniziata il 26 febbraio e il cui esito è stato annunciato dopo il discorso di addio di Justin Trudeau. Parlando ai suoi sostenitori, il premier uscente ha messo in guardia sui rischi che il Paese si trova ad affrontare. "Ci troviamo di fronte a una sfida esistenziale" a causa delle minacce che arrivano da Donald Trump, ha detto Trudeau. "La libertà non è scontata, anche il Canada non lo è", ha aggiunto. Carney, chiamato a convocare le elezioni a stretto giro, dovrà affrontare la guerra commerciale di Trump e fronteggiare le ambizioni espansionistiche del presidente americano, che vuole fare dal Canada il 51/o Stato degli Stati Uniti. "La posta in gioco è alta. Abbiamo fatto di questo Paese il più grande al mondo e ora il nostro vicino ci vuole. Non accadrà. È impossibile", ha detto Carney.