Campobasso, trattore si ribalta: 2 morti nella campagna di Baranello

Campobasso, 8 luglio 2023 - Due persone sono morte in seguito al ribaltamento di un trattore: la tragedia è avvenuta a Baranello, piccolo comune in provincia di Campobasso. Secondo le prime ricostruzioni, il trattore si sarebbe ribaltato questa mattina intorno alle 7. L'incidente che ha portato alla morte delle due persone si è verificato in contrada Fonte Garile. Sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire quale sia la dinamica dell'accaduto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

(articolo in aggiornamento)