Campi Flegrei, nuova scossa e torna la paura. Treni in tilt

I palazzi di Napoli tornano a oscillare. Un nuovo sciame sismico si è verificato ieri mattina nella zona dei Campi Flegrei, quando alle 9.14 una scossa di magnitudo 4.0 ha spaventato il capoluogo campano. L’epicentro, tra Bagnoli, Napoli Ovest e Pozzuoli, è stato localizzato a una profondità di 2,5 chilometri ed è stato avvertito da chi vive anche ai piani più bassi. Molti sono scesi per strada e hanno aspettato indicazioni da parte dei vigili del fuoco.

La scossa, avvertita fino a Campobasso e Frosinone, ha allarmato la popolazione. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha stabilito che l’intensità della scossa è stata di magnitudo 4, meno forte di quella 4.6 del 30 giugno scorso, il massimo della storia della crisi dei Campi Flegrei, alla pari con quella del 13 marzo precedente.

Molti residenti pensavano che fosse più forte, ma "la percezione del sisma è un elemento soggettivo che dipende da tantissime cose" ha spiegato Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Ingv. "È ancora una volta una manifestazione dell’intensificarsi della crisi bradisismica, il cui motore continua a essere l’accumulo di sforzo sulla crosta terrestre dovuto al sollevamento, che continua incessantemente" ha continuato Bianco.

Diversi i disagi per i cittadini dopo che l’intero traffico ferroviario sul nodo di Napoli è stato sospeso fino alle 14 per effettuare delle verifiche alle infrastrutture. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha poi confermato che "non è stato segnalato nessun danno" ma, nonostante l’assenza di criticità, è stato comunque attivato il protocollo di sicurezza previsto e attrezzata dalla Regione l’area di attesa presso l’ex base Nato di Bagnoli. La stessa in cui, lo scorso marzo, i cittadini fecero irruzione forzando il blocco dei cancelli nel tentativo di cercare un rifugio sicuro in cui trascorrere la notte.

"Ormai siamo abituati" spiega un bagnante sulla spiaggia di Pozzuoli. "Quando arriva la scossa la paura è tanta. Ci chiediamo quanto sia forte e di cosa sia l’inizio, ma poi torniamo a rilassarci, sempre che non ci siano stati danni". Le opposizioni, attraverso il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, hanno espresso la propria rabbia verso il governo sottolineando come "i decreti-tampone non sono più sufficienti a fronteggiare una crisi bradisismica di questa portata: serve un intervento organico e strutturale. È urgente varare una legge speciale per i Campi Flegrei".

