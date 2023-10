Mollo tutto e parto in camper. Il sogno di Nicola e Silvia fa viaggiare oltre mezzo milione di follower

Roma, 20 ottobre 2023 – “Ciao A-Mici!”. Due grandi sorrisi, un caffè fumante e subito un piede fuori dal camper. Lo smartphone pronto a riprendere lo spettacolo della natura, mentre i gattini Cosmo e Hope sgattaiolano via. Gli stivali affondano nella neve, i fiordi granitici si stagliano all’orizzonte, le montagne sono grandi coni alla panna. “Tutto questo è un sogno”, dicono i pratesi Nicola Fabbiano, 34 anni, e Silvia Morelli, 24 anni. Conosciuti come gli Stray Cats Life, sono una coppia di camperisti viaggiatori con un seguito da mezzo milione di follower.

Silvia Morelli e Nicola Fabbiano, Stray Cats Life

Dal 2020 hanno lasciato tutto per fare della loro più grande passione, i viaggi, il proprio lavoro. E ci sono riusciti. L’ultima impresa si chiama Capo Nord. Ad oggi sono cinque mesi che viaggiano sul loro mitico camper percorrendo dall’Italia oltre 13mila chilometri. Uno dei viaggi “più impegnativi fino a questo momento”, spiega Nicola. “Una buona preparazione è indispensabile per viaggiare a temperature inferiori allo zero, che tradotto significa avere un sistema di riscaldamento funzionante e un impianto elettrico efficiente. Servono, inoltre, una buona dose di spirito di adattamento e voglia di meravigliarsi – aggiunge –, senza demordere nelle sventure. E ne abbiamo avute”.

Stray Cats Life, il camper in Norvegia con aurora boreale

Com’è iniziata questa avventura?

"Quando ci siamo conosciuti nel 2018 abbiamo iniziato a parlare del futuro. Ci siamo detti che ci sarebbe piaciuto viaggiare trasformando questa passione nel nostro lavoro. Con il senno del poi possiamo dire che il camper era la strada giusta per noi”.

Ma come avete fatto a lasciare tutto?

"Abbiamo fatto diversi lavori e ci siamo messi da parte dei risparmi. L’ultimo lavoro è stato in ostello rurale alle Canarie, dopodiché eravamo pronti ad acquistare il nostro primo camper (che poi è stato cambiato con quello attuale, ndr). Era l’inizio del 2020. Poco dopo è scoppiato il Covid che ci ha messo subito a dura prova”.

Non deve essere stato un ‘salto’ semplice…

"Quando abbiamo deciso di fare questo ‘salto' ci siamo concentrati su quello che volevamo e non sulle nostre paure. Per noi ogni difficoltà è solo un’opportunità che ci consente di sviluppare nuova consapevolezza. Fare un primo passo verso il cambiamento vuol dire muoversi dal punto in cui si ristagna. In altre parole, trovare la forza di abbandonare un bacino senza più energie”.

E poi siete sbarcati sui social…

"Sì, condividiamo contenuti che hanno valore per noi e ad oggi riusciamo a vivere di questo, insieme a collaborazioni, alla vendita dei nostri due libri (Il potere di vivere e C’è Speranza nel Cosmo”) e al merchandising. Ci riferiamo ai nostri follower come se stessimo parlando ad un amico ed è anche un modo per aggiornare parenti e amici dei nostri spostamenti e avventure in una sola volta. Quando, invece, sentiamo il bisogno di ‘staccare’ ci prendiamo del tempo per noi”.

Avete mai la sensazione di aver bisogno di ‘riappropriarvi’ dei vostri spazi?

"La nostra relazione è evoluta al 100% in camper. Lo consigliamo a tutte le coppie – scherza Nicola –, perché insegna a costruire una buona comunicazione e a sviluppare un’attenta osservazione dei bisogni dell’altro. Abbiamo raggiunto un livello di intimità tale da captare qualsiasi micro-movimento dell’altro”.

Qual è la cosa più eccezionale di questo viaggio a Capo Nord?

“La prima aurora boreale vista fuori dal nostro camper ci ha riempito di gioia, abbiamo provato un’emozione tale da farci scendere le lacrime dagli occhi – racconta Silvia –. E’ un ennesimo sogno che si avvera. Ora ci prepariamo a chiudere il cerchio di questo meraviglioso viaggio. Le prossime tappe? Dalla Finlandia vogliamo raggiungere la Polonia”.

Cosa avete sul vostro camper che vi ricorda casa?

"Le foto insieme alle nostre famiglie. Ma il camper è la nostra casa”.

Qual è il vostro rapporto con la community?

"Il nostro obiettivo è quello di far sognare le persone, di ispirarle e di farle viaggiare insieme a noi abbattendo paure e insicurezze. Tantissimi follower ci scrivono ringraziandoci perché sono impossibilitati a viaggiare e possono farlo solo attraverso i nostri video”.

Il messaggio che portate nel cuore?

“La testimonianza di una persona che soffriva di una forte depressione e che dopo aver letto uno dei nostri libri ha ritrovato la speranza”.

