Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Cronaca
CronacaCamion investe un cantiere stradale a Sinopoli: un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti
5 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Camion investe un cantiere stradale a Sinopoli: un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti

Potrebbe essere stato un guasto ai freni a causare l’incidente nel Reggino. Il mezzo si è mosso da solo sulla strada in discesa e ne ha centrato un altro. Un effetto domino fatale

Alcune immagini dal luogo dell'incidente a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria

Alcune immagini dal luogo dell'incidente a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria

Sinopoli, 5 settembre 2025 – Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre lavoravano in un cantiere stradale. È successo a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati nella posa dei cavi della fibra ottica in un tratto di strada in discesa nel centro abitato del Reggino. All’improvviso il camion – che è di proprietà della ditta della quale gli operai erano dipendenti – si sarebbe mosso autonomamente, senza che nessuno fosse alla guida.

Potrebbe essere stato un guasto ai freni a causare l’incidente. Subito c’è stato un effetto domino risultato fatale per un uomo. Il mezzo pesante ha infatti centrato in pieno un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori. 

Sul posto, per accertare la dinamica dei fatti, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sinopoli e Sant'Eufemia d'Aspromonte.

