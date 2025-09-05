Camion investe un cantiere stradale a Sinopoli: un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti

Sinopoli, 5 settembre 2025 – Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre lavoravano in un cantiere stradale. È successo a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati nella posa dei cavi della fibra ottica in un tratto di strada in discesa nel centro abitato del Reggino. All’improvviso il camion – che è di proprietà della ditta della quale gli operai erano dipendenti – si sarebbe mosso autonomamente, senza che nessuno fosse alla guida.

Potrebbe essere stato un guasto ai freni a causare l’incidente. Subito c’è stato un effetto domino risultato fatale per un uomo. Il mezzo pesante ha infatti centrato in pieno un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori.

Sul posto, per accertare la dinamica dei fatti, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sinopoli e Sant'Eufemia d'Aspromonte.