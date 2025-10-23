Camilla in nero per l’incontro col Papa: la regina onora il protocollo, con un tocco glamour

Città del Vaticano, 23 ottobre 2025 – Ci ha abituato a colori intensi, dal blu Royal al verde speranza. Ma oggi la regina Camilla ha lasciato nell’armadio il solito look per la storica visita in Vaticano. Come richiede l'antico protocollo della Santa Sede, la sovrana d’Inghilterra ha scelto nero per incontrare Papa Leone. Sorridente accanto al Re Carlo, di blu vestito, Camilla ha indossato un abito monastico in seta firmato Fiona Clare senza rinunciare però a un tocco di chic.

La regina Camilla in nero accolta con Re Carlo III in Vaticano (Ansa)

Il velo-mantilla che le copre i capelli – anch’esso scuro – è ornato da una coroncina di foglie, rigorosamente nere. Tutto firmato dal celebre cappellaio britannico Philip Treacy, che da anni accompagna i momenti più solenni della famiglia reale. A completare l’outfit, una spilla a forma di croce, nota come 'raspberry pip', appartenuta alla defunta regina Elisabetta II, un omaggio discreto alla madre di Carlo.

Re Carlo e Camilla in una foto ufficiale con Papa Leone (Ansa)

Il dress-code

L’etichetta papale per le udienze private con il pontefice prevede un abito lungo, accollato, con maniche lunghe e un velo nero sul capo. Niente a che fare con il lutto, ma un segno di ossequio e deferenza mostrato per il Santo Padre. E’ vero che alle regine è riservata l’eccezione del bianco (si pensi agli abiti chiari indossati dalla regina Letizia di Spagna o da Mathilde del Belgio), ma parliamo pur sempre di regine cattoliche.

Questo primo incontro fra i reali britannici e Leone XIV sancisce anche un momento ecumenico di importanza storica. Per la prima volta in 500 anni, il capo della Chiesa anglicana ha pregato insieme alla suprema guida cattolica. E per questa occasione memorabile Camilla ha voluto rispettare alla lettera questo dress code ante litteram rappresentato dal cerimoniale papale.

Re Carlo e la regina Camilla preghano nella Cappella Sistina (Ansa)

Carlo e la regina Camilla sono arrivati nel pomeriggio di ieri all'aeroporto di Ciampino, accolti da rappresentanti della Santa sede. Stamani hanno varcato la soglia del Vaticano, per l’udienza con Leone, a cui è seguito un incontro con Parolin nella Biblioteca vaticana, e la preghiera nella cornice spettacolare della Cappella Sistina dedicata a Dio Creatore e allietata da tre cori.

Nel pomeriggio è prevista la cerimonia in San Paolo fuori le Mura, durante la quale sarà conferito a re Carlo il titolo di Royal Confrater. Il sovrano sederà su uno scranno costruito apposta per lui, che da oggi farà parte della Basilica come segno di dialogo costante tra la professione cattolica e quella anglicana.