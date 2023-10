Cambia l’organizzazione dei ministeri del Turismo, del Made in Italy e dell’Ambiente Il Consiglio dei Ministri oggi esaminerà alcuni dpcm per riorganizzare i ministeri della Salute, Imprese, Turismo, Ambiente e Sicurezza Energetica. A inizio mese sono stati riorganizzati anche Cultura e Salute, con 4 dipartimenti e un approccio di salute in tutte le politiche.