CalendEsercito 2024. Un omaggio agli eroi della II Guerra mondiale

È stato presentato a Roma il CalendEsercito 2024, intitolato Per l’Italia sempre!. Il calendario – Illustrato alla biblioteca militare centrale di Palazzo esercito, dal Capo di Stato Maggiore, generale Pietro Serino (nella foto) – vuole ricordare i fatti d’arme della II Guerra Mondiale e rendere omaggio agli uomini che vi presero parte, sia prima sia dopo l’8 settembre 1943, onorando il giuramento prestato. "Rievocare gli episodi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica – ha detto il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, tra i presenti all’evento – significa ricostruire e tramandare la memoria". Sarà possibile acquistare il CalendEsercito 2024, presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. Una parte del ricavato sarà devoluta all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani e i militari di carriera dell’esercito, che sostiene attualmente, circa 500 orfani, a cui eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.