CalendEsercito 2024: omaggio agli uomini che parteciparono alla II Guerra Mondiale

Roma, 10 ottobre 2023 – Si è svolta questa mattina, all’interno della Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito, la presentazione del “CalendEsercito 2024”, intitolato “Per l’Italia sempre!”.

Il CalendEsercito 2024 vuole ricordare i fatti d’arme della II Guerra Mondiale per rendere omaggio agli uomini che vi presero parte consapevoli di servire la Patria, sia prima sia dopo l’8 settembre 1943, onorando il Giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni Ufficiali, Sottufficiali e Soldati, insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente.

CalendEsercito2024: "Per l'Italia sempre!"

L'evento, trasmesso in diretta streaming sui canali web della Forza Armata, ha visto la presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti che ha evidenziato come “rievocare e raccontare gli episodi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica, vuol dire onorare chi ha combattuto per la Patria; significa ricostruire e tramandare la memoria. E significa anche ricordare la grande sensibilità che l’Esercito italiano dimostra ogni giorno nel mantenere vivo questo patrimonio ideale condiviso. Essere consapevoli della nostra storia, come memoria attiva, è indispensabile per comprendere il presente, per disegnare il futuro e per interpretare al meglio il momento che stiamo vivendo”.

L’opera editoriale è stata presentata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, dal Prof. Giuseppe Pardini, Professore associato confermato di storia contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise e dal Prof. Virgilio Ilari, già docente di Storia del Diritto Romano presso l’Università degli Studi di Macerata e di Storia delle Istituzioni militari presso l’Università Cattolica di Milano, con la moderazione della giornalista Beatrice Bortolin.

Il Generale Serino ha raccontato come la scelta del tema sia dovuta alla volontà di onorare la memoria di chi ha rispettato sempre il giuramento di fedeltà prestato alla Patria: “soldati sempre convinti e consapevoli di quale fosse il loro dovere e quale posizione l’Esercito Italiano dovesse assumere, Italiani che ci hanno preceduto e che hanno combattuto fino ad immolarsi, sempre guidati dalla fedeltà alle istituzioni”. Tra di essi è stato ricordato anche Renato del Din, attraverso un video messaggio della sorella, Paola, Medaglia d’Oro al Valor Militare che lo scorso 22 agosto ha compiuto 100 anni, per “sottolineare il valore della scelta del giuramento prestato nel rimanere fedele allo Stato e quindi alla Patria”.

Sarà possibile acquistare il CalendEsercito 2024, licenziato da Difesa Servizi, la partecipata del Ministero della Difesa, presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. La ventisettesima edizione del calendario dell’Esercito, realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV (Iveco Defence Vehicles) e Beretta, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L'Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei Militari di Truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.