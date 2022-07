Caldo torrido, sta per arrivare una tregua E a Verona Tommasi chiude i rubinetti

È grazie all’anticiclone delle Azzorre, ribattezzato Pompiere, se l’ondata di caldo di queste ultime settimane si attenuerà nei prossimi giorni. Il gran caldo (con il picco proprio tra oggi e lunedì) durerà fino a martedì, poi ci dovrebbe essere una tregua fino a metà luglio. Intanto l’Italia continua a fare i conti con la siccità. Sono sei, al momento, le Regioni che hanno inviato alla Protezione civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli e Veneto. Il solo Piemonte ha quantificato in quasi 9 milioni i fondi. E ieri, alle centinaia di amministrazioni comunali che già hanno varato misure ad hoc, si aggiunge Verona. Il neosindaco Damiano Tommasi ha firmato un’ordinanza che limita l’uso dell’acqua potabile ai fini domestici, per la pulizia personale e per l’igiene. Multe fino a 500 euro.