Caldo, temperature fino a 40 gradi. Bollino rosso in ventuno città

Aumentano nel fine settimana le città marchiate dal bollino rosso dell’allerta caldo: dalle 17 di oggi, saliranno a 21 nella giornata di domani e il termometro potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. L’afa e l’aumento delle temperature hanno però già portato i primi effetti negativi: sono infatti aumentate le richieste di intervento al servizio 118, registrando un +4% negli ultimi sette giorni. Intanto i sindacati, dal Nord al Sud del Paese, chiedono di mettere in campo ordinanze anti-caldo per fermare le attività lavorative nelle ore e nelle zone più a rischio. Per effetto dell’anticiclone africano, le temperature raggiungeranno i 37-40 gradi dal Nord al Sud. La città più calda durante il weekend sarà Taranto con 40 gradi, ma non si starà molto meglio ad Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni con 39 gradi. Una media di 38 gradi è invece prevista a Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma. Nel resto del Paese le temperature raggiungeranno i 34-36 gradi accompagnate da un’elevata umidità.