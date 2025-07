Caldo spietato L’Italia si ferma

L’Italia nella morsa del caldo che non molla la presa. E fa vittime. Una donna cardiopatica è morta a Palermo, forse per le temperature elevatissime, mentre due operai sono stati colti da malore mentre lavoravano in una cisterna vicino a Venezia (uno è in coma). Una turista si è sentita male nel Duomo di Milano. A Firenze e Bergamo, infine l’uso dei condizionatori di case e luoghi di lavoro ha sovraccaricato la rete causando diversi blackout. Sono 18 le città italiane con il bollino rosso’ sia oggi che domani. Ma la morsa dell’afa stringe tutta l’Europa: le temperature raggiungono livelli record da Londra a Berlino fino a Madrid, mentre Parigi chiude la Tour Eiffel.

IL BOLLINO ROSSO

È prevista l’allerta massima in 18 dei 27 centri monitorati della penisola sia oggi che domani. Sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Il bollino rosso scatta in caso di possibili effetti negativi "sulla salute di persone sane e attive e non solo sugli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche". Le previsioni dicono che le città più calde saranno Firenze e Latina (attesi 38 gradi), seguite da Brescia e Frosinone (37).

LE VITTIME

A Bagheria, nel Palermitano, una donna è morta in strada dopo essere stata colta da un malore: la 53enne, che pare soffrisse di problemi cardiaci, ha perso i sensi e si è accasciata sul marciapiedi. Anche due operai si sono sentiti male mentre lavoravano in una cisterna a Tezze sul Brenta (Venezia). Si sospetta la presenza di monossido di carbonio che potrebbe esser stata favorita dal caldo. Uno dei due è ricoverato, in coma. Una turista cinese di 66 anni è svenuta per la disidratazione sulla terrazza del Duomo di Milano. Bergamo invece è andata in tilt a causa di un blackout che dal centro si è esteso al resto della città. Enel ha parlato di rete sovraccarica per l’uso di condizionatori ma anche del surriscaldamento dei cavi. Stessi motivi che probabilmente hanno causato un blackout nel centro di Firenze.

GLI OSPEDALI

Sono aumentati anche gli accessi agli ospedali: "Cresce il numero delle persone che si rivolgono al pronto soccorso: registriamo al momento un’impennata dal 5 al 20% in più", dice il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Alessandro Riccardi. L’affollamento riguarda le città più calde e le zone turistiche: "Registriamo un’alta percentuale di malori in persone pluripatologiche, nei pazienti cronici o tra gli anziani: le ondate di calore possono aggravare patologie preesistenti".

LE ORDINANZE

Le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto nel frattempo hanno firmato ordinanze che vietano i lavori ‘intensi’ dalle 12,30 alle 16, portando a 14 gli enti che hanno limitato le attività nelle ore più calde. Fino alla fine di agosto (e per alcune fino a metà settembre) in caso di ‘bollino rosso’ nelle ore più calde le attività devono essere fermate.

L’EUROPA

In Europa tra le nazioni più colpite c’è la Francia, dove la società che gestisce la Torre Eiffel ha deciso la chiusura della sommità per il troppo caldo. A Parigi è scattato il Plan Canicule, vale a dire il livello 4 di allerta, con distribuzione di bottigliette d’acqua sui bus. Nel Paese 16 dipartimenti sono in allerta rossa. Fermo anche il traffico ferroviario da Parigi a Milano. Spagna e Portogallo hanno confermato il mese di giugno come più caldo di sempre. Anche l’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito ha esteso l’allerta fino a stamattina.