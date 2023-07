Caldo record, 47°C all’aeroporto di Olbia: tre voli non atterrano

Olbia, 24 luglio 2023 – Le temperature infernali in Sardegna sono un problema anche per chi vola. Sono tre gli aerei che non sono potuti atterrare all’aeroporto di Olbia, dove la colonnina di mercurio è salita a 47°C. I voli EasyJet da Amsterdam e da Milano dirottati a Cagliari mentre sempre l'EasyJet proveniente da Parigi è stata fatta atterrare ad Alghero.

E si registrano anche una serie di ritardi: sono slittati infatti i voli da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf. Dopo il picco di calore del pomeriggio la situazione starebbe tornando alla normalità. Per domani è previsto un attenuazione del caldo.

Non solo caldo: le condizioni di meteo avverse

Il caldo record crea problemi non tanto alla pista quanto agli impianti di bilanciamento del peso degli aeromobili. Ma è anche il forte vento a ostacolare l’atterraggio.