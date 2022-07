Caldo record in Italia: temperature su senza tregua. Anticiclone Apocalisse: gli effetti

Roma, 19 luglio 2022 - Prosegue il caldo record in Italia. Temperature che anche oggi sono destinate a sfiorare i 40° in diverse zone del nostro Paese. Le ondate di calore nordafricano continuano a colpire da nord a sud. Domani è previsto un picco, con ben nove città che hanno ricevuto il bollino rosso del ministero della Salute. Il clima in Europa è ormai cambiato, con quasi 30 anni di anticipo rispetto alle previsioni. Più vi una previsione scientifica infatti aveva segnato il 2050 come l'anno del cambiamento climatico con temperature roventi. Siamo nel 2022 e gli effetti del caldo nordafricano si sentono già e si collegano ad altri due fenomeni di questo periodo: la siccità e gli incendi.

Caldo record e ondate di calore: consigli e regole

Caldo: cosa succede nei prossimi giorni

Dal 10 maggio gli italiani convivono con ondate di calore e picchi di temperature. Sono gli effetti dell'anticiclone Apocalisse4800 che ha portato lo zero termico al di sopra dei 4.800 metri (da qui il nome). Il montagna il termometro sta facendo segnare temperature davvero record: per il caldo si aprono nuovi crepacci, anche sulla Marmolada, con la peggiore crisi dei ghiacciai degli ultimi anni.

Sul nostro Paese ci attendiamo picchi di 40°-42° C al nord e su parte del centro tirrenico. Il versante adriatico e il sud vivranno una fase più calda dal weekend in poi, mentre nord e centro già da domani vedranno la colonnina di mercurio alzarsi fino a toccare quota 42°.

Previsioni meteo: i dettagli

Martedì 19 luglio. Al nord: sole e caldo. Al centro: sole, caldo sul versante tirrenico. Al sud: soleggiato.

Mercoledì 20 luglio. Al nord: tanto sole e caldo intenso. Al centro: sole prevalente, caldo in intensificazione sul versante tirrenico. Al sud: soleggiato.

Giovedì 21 luglio. Al nord: tanto sole e caldo molto intenso. Al centro: sole e caldo molto intenso. Al sud: sole e caldo, picchi in Puglia. Tendenza. Continua la fase stabile, soleggiata e con temperature sempre eccezionali.

La situazione in Gran Bretagna, Francia e Spagna

Il caldo nordafricano ha raggiunto anche l'Inghilterra, con valori termici eccezionali e incredibili fino a 20 anni fa. Dal Sahara fino a Londra, il caldo nordafricano risale fino al Mare del Nord: pochissimi londinesi hanno sperimentato in passato temperature oltre i 35 gradi.

Sui Pirenei, nel Principato di Andorra, si sono registrati addirittura 38,7° C a circa 900 metri di quota. In Spagna il bilancio dei morti attribuibili alle alte temperature è salito a 510. Secondo i dati dell'Istituto di Salute Carlos III 442 dei 510 decessi sono persone di età superiore ai 75 anni.

Diverse parti della Francia hanno visto i loro giorni più caldi in assoluto con la città occidentale di Nantes che ha registrato 42°C. Gli incendi degli ultimi giorni hanno costretto più di 30.000 persone a fuggire, con rifugi di emergenza allestiti per gli sfollati. La Gironda, una popolare regione turistica nel sud-ovest, è stata particolarmente colpita, con i vigili del fuoco che hanno combattuto per controllare gli incendi che hanno distrutto quasi 17.000 ettari di terra da martedì scorso.