Ondata di caldo record, sarà un sabato d’inferno sull’Italia: allerta rossa in 18 città

Roma, 26 giugno 2025 – Il grande caldo non molla la presa sull'Italia, anzi, il peggio deve ancora arrivare: se oggi sono 6 le città da "bollino rosso", ossia in piena ondata di calore che comporta un rischio per la salute dell'intera popolazione, domani saranno 13, e sabato addirittura 18 sulle 27 totali monitorate dal ministero della Salute che emette il bollettino quotidiano.

Le città roventi venerdì

Oggi le città con il massimo livello di allerta sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, venerdì 27 giugno saranno Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona.

Sabato tutta Italia nel forno

Sabato 28 giugno invece allarme rosso a Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Con temperature che toccheranno i 38 gradi tra le altre a Roma e Firenze, i 37 a Milano e Napoli.

I rischi per la salute

Il livello 3 di allerta, ossia il bollino rosso, come spiega il ministero della Salute indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.