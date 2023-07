Caldo record, aggiornamenti in diretta. Landini: “Non si può morire al lavoro, rivedere orari”. Emergenza nei pronto soccorso

14:17

In Sardegna sindacati per modificare orari di lavoro

In Sardegna, da dodici giorni afflitta da un caldo insopportabile e con temperature massime fino a 45 gradi, la Fillea Cgil chiede alle imprese di modificare gli orari di lavoro dei circa 30 mila lavoratori del comparto edile e di considerare il ricorso alla cassa integrazione. "Anche se non da parte di tutte le imprese, stiamo registrando una non adeguata responsabilità sui rischi per la salute e sicurezza che si corrono quotidianamente nei cantieri edili in tutta la Sardegna", segnala la segretaria regionale Fillea Cgil Erika Collu. "E' necessario modificare gli orari di lavoro per evitare le ore più calde ma è chiaro che, considerata la situazione climatica della Sardegna, occorre necessariamente ricorrere alla cassa integrazione, prevista per temperature sopra i 35 gradi e anche meno quando si lavora sui tetti, sugli asfalti stradali o in luoghi con elevata umidità". Da giugno il sindacato è impegnato nella campagna 'Caldo estremo doppio rischio', per sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro dell'edilizia e dei materiali da costruzioni con volantinaggi e incontri a tappeto nei cantieri. La Fillea rimprovera ancora una grave disattenzione fra le imprese: "Un atteggiamento esecrabile se si pensa ai casi di morte già avvenuti nel resto del Paese e ai tanti casi di malore purtroppo già registrati in diversi cantieri". "Raccomandiamo alle imprese di mettere in campo tutte le azioni", conclude il sindcato, "volte a mitigare gli effetti del caldo sui lavoratori edili".