Caldo in montagna: ghiacciai a rischio. Le guide alpine: “Evitare itinerari misti con neve, ghiaccio e roccia”

Roma, 20 luglio 2023 - Il caldo torrido di questi giorni deve mettere gli escursionisti in allerta: evitare i ghiacciai con le alte temperature, ci insegna la Marmolada. In alta quota queste condizioni meteorologiche infatti possono rendere instabili rocce, ghiacciai e tratti innevati, aumentando il rischio di percorrere alcuni itinerari, ricordano dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane.

Senza rigelo notturno ci sono i crolli

"Quando lo zero termico si attesta sui 4.600-4.800 metri come in questi giorni, il rigelo notturno è praticamente assente, l'acqua entra nelle fessure della roccia provocando, a lungo andare, frane e crolli", spiega Mario Ravello, guida alpina della Valle d'Aosta e geologo.

Evitare itinerari misti con neve, ghiaccio e roccia

Quindi quest'estate sarebbe meglio evitare itinerari 'di misto', ovvero con neve, roccia e ghiaccio, per la probabile pericolosità. "Il caldo è preoccupante, però in alcune aree dei ghiacciai dove potrebbe esserci pericolo di distacchi ci sono dei sistemi di monitoraggio che operano proprio in funzione della sicurezza". E' stato l'allarme lanciato alcuni giorni fa da Jean Pierre Fosson, segretario generale della Fondazione Montagna Sicura VdA, che si dedica allo studio dei fenomeni e delle problematiche concernenti l'ambiente di montagna. "Se dovessero esserci delle rilevazioni da parte dei sistemi di monitoraggio, saranno poi i sindaci delle località circostanti a decidere come agire. E' evidente che questo caldo ai ghiacciai non fa certo bene: il ghiacciaio soffre non del picco di temperatura, ma del permanere di temperature alte, soprattutto con l'assenza di rigelo notturno. E' necessaria quindi grande attenzione e massima prudenza, consiglio agli escursionisti di affidarsi sempre a dei professionisti della montagna".

Evitare anche le passeggiate facili sul ghiaccio

Importante, spiega Ravello, "valutare i bollettini meteo che indicano sempre dov'è lo zero termico e informarsi bene molto bene sulle condizioni della zona, raccogliendo notizie specifiche sulla via che si vuole percorrere, in primis dalle guide alpine e i rifugisti locali, poi anche tramite i social". E se non si trovano informazioni specifiche è "meglio lasciar perdere". Inoltre "non trascurare, in queste condizioni, le cosiddette 'banali' camminate su ghiacciaio accessibili a chiunque, dove c'è magari una bella traccia che perché risale a quando la tenuta della neve era buona". Importante anche "trovare la traccia giusta e non seguire semplicemente la più diretta per essere più veloci" o "affidarsi a professionisti come le guide alpine".

Marmolada: 11 morti

Avvertimenti che portano al drammatico ricordo a quella domenica 3 luglio 2022, quando sul ghiacciaio della Marmolada fu strage di escursionisti: il crollo di un seracco provocò una valanga di 63.300 metri cubi di ghiaccio e roccia, piombati a 80 metri al secondo sulle 11 vittime senza lasciargli scampo. E gli esperti non hanno dubbi: il crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato determinato dall’aumento delle temperature che stanno sciogliendo il ghiaccio, rendendolo sempre più instabile. Poco prima della tragedia in vetta si era raggiunta la temperatura massima della storia recente, con 10 gradi in vetta, quando oggi varia tra i 5 e gli 8 gradi.

Ghiacciai a rischio

In Italia per il caldo ci sono sono circa una quindicina di ghiacciai ad alto rischio. Ricordando che sulla Marmolada non c'era alcun sintomo premonitore di quanto sarebbe accaduto, bisogna prestare attenzione a quelli che hanno presentato - e presentano tuttora - rischi gravi di crollo, secondo il Catasto dei Ghiacciai Italiani, realizzato dall'Osservatorio Glaciologico Italiano. I più grandi, superficie superiore a 10 chilometri quadri, sono l'Adamello, quello dei Forni e quello del Miage, e il gruppo Ortles-Cevedale, il gruppo Bernina, il gruppo Badile-Disgrazia.