“Le temperature saliranno di un grado al giorno”. Arriva il super caldo: le città da bollino rosso

Roma, 12 giugno 2025 – Un’ondata di caldo arrivata all’improvviso, con tanto di bollino rosso e arancione per diverse città e di allarme lanciato dalla Società italiana di medicina ambientale sui rischi per la salute umana. Le temperature schizzeranno oltre i 35 gradi e in molti casi la colonnina di mercurio sfonderà il muro dei 40.

Sommario

Cosa sta succedendo. L'anticiclone africano domina sull'Italia portando caldo estremo e afa ovunque, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, che annuncia temperature in ulteriore aumento fino a domenica. "La colonnina di mercurio salirà di 1 grado al giorno arrivando a segnare 37 a Firenze, 38 a Terni, Oristano, Siracusa, Foggia e Ragusa, con picchi di 39 nell'agrigentino e addirittura 42 nelle zone più interne e remote della Sardegna pianeggiante".

Il cielo sarà terso eccetto qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali tra giovedì e venerdì. Sabato l'instabilità aumenterà e ci sarà qualche rovescio in più sulle Dolomiti sempre nelle ore più calde della giornata. Domenica, i temporali toccheranno, nel tardo pomeriggio, anche la Pianura Padana ed è previsto un ingresso di aria un po' meno calda dalla Porta della Bora.

"Durante la prossima settimana - sottolinea Tedici - le temperature dovrebbero calare in modo sostanziale ad iniziare dal Nord Est. Lunedì 16, infatti, i modelli meteo indicano per il Centro Nord 32-34 gradi contro i 35-39 precedenti. Al Sud, invece, resisteranno ancora 40 gradi all'ombra specie in Sicilia, ma anche qui la canicola avrà le ore contate. Da martedì 17 giugno rientreremo ovunque in una normalità climatica del periodo con caldo sì, ma accettabile.

Caldo da 'bollino rosso', domani, per 3 città italiane: Perugia, Bolzano e Campobasso. E' quanto segnala il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, nel quale si indica invece bollino 'arancione' per Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Torino. l livello di pre-allerta (bollino giallo), infine, viene segnalato per domani a Milano, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Verona e Viterbo.

Il bollino rosso - livello di allerta 3 - indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi anche sulla salute di persone sane. Quello arancione, invece, si riferisce a condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute in particolare nei gruppi di popolazione più suscettibili, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Le previsioni e le temperature, giorno per giorno, città per città