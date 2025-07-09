Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaGuerra UcrainaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
CronacaCaldo killer, morti triplicati in 10 giorni. A Roma e Milano 500 vittime
9 lug 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Caldo killer, morti triplicati in 10 giorni. A Roma e Milano 500 vittime

Caldo killer, morti triplicati in 10 giorni. A Roma e Milano 500 vittime

Uno studio dell’Imperial College London ha preso in considerazione i decessi dovuti alle temperature estreme registrati dal 23 giugno al 2 luglio. I risultati sono allarmanti

Caldo killer, morti triplicati in 10 giorni. A Roma e Milano 500 vittime
Per approfondire:

Roma, 9 luglio 2025 – L’ultima ondata di caldo ha triplicato i morti dovuti alle temperature estreme in Europa. A testimoniarlo è uno studio condotto dal scienziati dell'Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine. I ricercatori hanno analizzato i decessi legati al caldo estremi avvenuti in 10 giorni dal 23 giugno al 2 luglio, in 12 città europee.

Sommario

Cinquecento morti fra Roma e Milano

Dati che evidenziano come i decessi da caldo sono triplicati rispetto al solito con 500 vittime fra Roma e Milano. Ma non va meglio nel resto del continente dove sono 1.500 su 2.300 decessi da calore stimati, ovvero il 65%, quelli legati alle condizioni meteorologiche anomale.

I numeri nelle città europee

Caldo record che avrebbe fatto 317 vittime a Milano, 286 a Barcellona, 235 a Parigi, 171 a Londra, 164 a Roma, 108 a Madrid, 96 ad Atene, 47 a Budapest, 31 a Zagabria, 21 a Francoforte, 21 a Lisbona. “Ciò significa che il probabile bilancio delle vittime del calore guidato dal cambiamento climatico in molte città europee è stato superiore ad altri recenti disastri, tra cui le inondazioni di Valencia del 2024 (224 morti) e le inondazioni del 2021 nel nord-ovest dell'Europa (243 morti)”, si legge nello studio.

Approfondisci:

Serve una UE più “pragmatica” per perseguire gli obiettivi ambientali ed ecologici

Serve una UE più “pragmatica” per perseguire gli obiettivi ambientali ed ecologici

Il caldo estremo

Il caldo estremo ha attraversato l'Europa tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, con temperature superiori ai 40°C in diversi Paesi. Le condizioni di caldo torrido hanno portato a limitazioni delle ore di lavoro all'aperto in Italia, alla chiusura di oltre 1.300 scuole in Francia, alla chiusura di un reattore nucleare in Svizzera e allo scoppio di incendi in Grecia, Spagna e Turchia.

Approfondisci:

Quando arriverà la prossima ondata di caldo? C’è già la data (e non è lontana)

Quando arriverà la prossima ondata di caldo? C’è già la data (e non è lontana)

Le persone più esposte a rischi

Le persone dai 65 anni in sù solo le più colpite, rappresentando l'88% dei decessi in eccesso legati ai cambiamenti climatici, ma i ricercatori londinesi stimano anche di 183 decessi tra persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni.

Particolarmente esposte a rischio sono le persone affette da diabete, problemi cardio-circolatori e di respirazione

Morti in Italia per il caldo entro il 2100
Morti in Italia per il caldo entro il 2100

Ogni frazione di grado in più uccide

Il cambiamento climatico uccide. Questo studio dimostra che ogni frazione di grado di riscaldamento fa un'enorme differenza, che si tratti di 1,4, 1,5 o 1,6°", dice Garyfallos Konstantinoudis, Grantham Institute Climate Change and the Environment, Imperial College London. “Le ondate di calore non lasciano una scia di distruzione come gli incendi o le tempeste. Il loro impatto è per lo più invisibile, ma silenziosamente devastante”, avverte anche Ben Clarke, del Centre for Environmental Policy Imperial College London.

Approfondisci:

Il velista Soldini: “Caldo, i mari sono al collasso. Finiremo in un buco nero”

Il velista Soldini: “Caldo, i mari sono al collasso. Finiremo in un buco nero”
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata