Caldo killer, morti triplicati in 10 giorni. A Roma e Milano 500 vittime

Roma, 9 luglio 2025 – L’ultima ondata di caldo ha triplicato i morti dovuti alle temperature estreme in Europa. A testimoniarlo è uno studio condotto dal scienziati dell'Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine. I ricercatori hanno analizzato i decessi legati al caldo estremi avvenuti in 10 giorni dal 23 giugno al 2 luglio, in 12 città europee.

Dati che evidenziano come i decessi da caldo sono triplicati rispetto al solito con 500 vittime fra Roma e Milano. Ma non va meglio nel resto del continente dove sono 1.500 su 2.300 decessi da calore stimati, ovvero il 65%, quelli legati alle condizioni meteorologiche anomale.

Caldo record che avrebbe fatto 317 vittime a Milano, 286 a Barcellona, 235 a Parigi, 171 a Londra, 164 a Roma, 108 a Madrid, 96 ad Atene, 47 a Budapest, 31 a Zagabria, 21 a Francoforte, 21 a Lisbona. “Ciò significa che il probabile bilancio delle vittime del calore guidato dal cambiamento climatico in molte città europee è stato superiore ad altri recenti disastri, tra cui le inondazioni di Valencia del 2024 (224 morti) e le inondazioni del 2021 nel nord-ovest dell'Europa (243 morti)”, si legge nello studio.

Il caldo estremo ha attraversato l'Europa tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, con temperature superiori ai 40°C in diversi Paesi. Le condizioni di caldo torrido hanno portato a limitazioni delle ore di lavoro all'aperto in Italia, alla chiusura di oltre 1.300 scuole in Francia, alla chiusura di un reattore nucleare in Svizzera e allo scoppio di incendi in Grecia, Spagna e Turchia.

Le persone dai 65 anni in sù solo le più colpite, rappresentando l'88% dei decessi in eccesso legati ai cambiamenti climatici, ma i ricercatori londinesi stimano anche di 183 decessi tra persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni.

Particolarmente esposte a rischio sono le persone affette da diabete, problemi cardio-circolatori e di respirazione.

“Il cambiamento climatico uccide. Questo studio dimostra che ogni frazione di grado di riscaldamento fa un'enorme differenza, che si tratti di 1,4, 1,5 o 1,6°", dice Garyfallos Konstantinoudis, Grantham Institute Climate Change and the Environment, Imperial College London. “Le ondate di calore non lasciano una scia di distruzione come gli incendi o le tempeste. Il loro impatto è per lo più invisibile, ma silenziosamente devastante”, avverte anche Ben Clarke, del Centre for Environmental Policy Imperial College London.