Le 10 cose da non fare con il caldo record (anche se sei in buona salute)

Milano, 18 luglio 2023 – Il caldo rovente che sta investendo in questi giorni l’Italia e il resto del mondo, è davvero estremo. L’organismo umano, posto in condizioni – per l’appunto – estreme, necessita accortezze particolari per scongiurare conseguenze sulla salute. Nelle scorse ore si è già registrato un innalzamento di accessi nei pronti soccorsi del Paese, legati alle conseguenze dell’arrivo di Caronte. Nonostante si ponga grande attenzione verso la platea dei più fragili, come anziani e bambini, nonché a coloro che convivono con diverse patologie, è bene sapere che le conseguenze della canicola possono interessare anche individui giovani e sani.

Ecco un decalogo dedicato a loro, che, per necessità di lavoro o piacere, affrontano ogni giorno il grande caldo: le 10 cose da evitare per scongiurare incidenti legati all’afa.

Caldo: temperature più alte della media a Napoli