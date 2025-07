Caldo a 40 Quattro vittime

Caldo e afa torturano l’Europa. E tra le vittime delle spossanti condizioni meteo l’Italia soffre particolarmente. Le temperature massime oltre i 40 gradi proiettano scenari estremi a carico dei soggetti vulnerabili. E di notte le città boccheggiano perché asfalto e cemento rilasciano calore.

DECESSI E RICOVERI

Di caldo si muore anche in riva al mare, magari inseguendo un’idea di fresco. Due malori stroncano altrettanti turisti in Sardegna: un 75enne di Terni a Budoni, un 57enne di Treviso a San Teodoro. Disidratazione e comorbidità portano al decesso un 85enne genovese nonostante la corsa dell’ambulanza al San Martino. Plausibile che il gran caldo sia all’origine della morte di un camionista di 70 anni in una piazzola di sosta dell’A4 vicino Brescia. Da Nord a Sud, nei pronto soccorso aumentano i ricoveri per malore. Anche Spagna (ieri quattro morti) e Francia (tra le vittime una bimba americana di 10 anni a Versailles) sono in difficoltà.

BOLLINO ROSSO

L’incandescenza generalizzata trova rappresentazione grafica nelle cartine meteo infuocate e nel bollino rosso attribuito a 18 capoluoghi di provincia. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono sotto scacco meteo dal 26 di giugno. Oggi (come ieri) l’arsura arroventerà Ancona, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Domani potrebbero entrare in fascia di rischio Pescara e Venezia, ma risultano in allerta anche Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

PROTEZIONE LAVORATORI

I pericoli per la salute in aumento esponenziale trovano una prima risposta nel Protocollo sulle condizioni climatiche estreme, firmato in volata dalla ministra Marina Elvira Calderone con associazioni di categoria e parti sociali. Il documento, che sarà recepito con decreto ministeriale, introduce misure per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature e garantire la continuità delle attività produttive in sicurezza. Tra i punti principali, figura il ricorso automatico alla cassa integrazione in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, senza che le ore di cassa utilizzate vengano conteggiate nel limite previsto dalla normativa, così da evitare penalizzazioni a imprese e lavoratori.

CASO RIDER E NON SOLO

Il Protocollo prevede l’attenta sorveglianza sanitaria degli addetti più esposti, con interventi tempestivi in caso di sintomi di colpi di calore o disidratazione, e contemporaneamente valorizza la diffusione di una corretta informazione e formazione di base tra i lavoratori. "La prima cosa a cui teniamo sono i nostri lavoratori", dichiara il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. "Questo protocollo guarda anche ai rider", aggiunge la ministra Calderone, dopo le polemiche per gli esili bonus per il caldo promessi da Glovo. "È una misura compensativa, non un incentivo", precisa l’azienda. La cassa integrazione climatica potrebbe essere estesa in corsa agli stagionali dell’agricoltura.

MASSIMA ATTENZIONE

Le temperature altissime potrebbero provocare rovesci improvvisi e allagamenti come ieri in Toscana, con temporali, grandine e tempesta di vento, nella zona di Firenze e in particolare a Prato dove 26,6 millimetri di pioggia sono caduti in soli 30 minuti. Problemi diffusi anche nelle province di Pistoia, Pisa e Arezzo. Firenze, dopo un nuovo blackout elettrico, resta osservata speciale. In Lombardia, cavi danneggiati a Bergamo e qualche apprensione per Milano (sei linee di tram deviate). Secondo Arpa Lombardia, già oggi le temperature dovrebbero calare di 4-6 gradi. In caso di piogge improvvise, i milanesi sono invitati dalle autorità a porre attenzione a tutti i sottopassi e alle aree fluviali.