Schianto dopo l’allenamento, morti due calciatori del Maniago Vajont: Danilo Boz e Fabio Rosa avevano 19 anni

Maniago (Pordenone), 6 agosto 2025 – Stavano rientrando in macchina dal solito allenamento: all’improvviso il buio. L’auto su cui viaggiavano tre giovanissimi calciatori del Maniago Vajont, società che milita in Promozione, si è schiantata contro un altro mezzo. E’ successo nella galleria in Val Colvera che collega Frisanco con Maniago, in provincia di Pordenone. Due dei ragazzi sono morti. Sono Danilo Boz e Fabio Rosa, 19 anni. E’ in gravi condizioni invece Andrea Zoccoletto, che era al volante; ferita ma non in pericolo di vita la donna alla guida del secondo veicolo.

La dinamica dell’incidente sarà chiara una volta ascoltate le testimonianze dei sopravvissuti. Secondo una prima ricostruzione fatta in nottata, la Twingo con a bordo i tre giovani avrebbe perso aderenza sull'asfalto all'uscita da una curva, all'interno del tunnel, finendo nella corsia opposta. Il veicolo che sopraggiungeva nel senso contrario ha impattato sul lato passeggeri sul quale erano sedute entrambe le vittime.

Per il centrocampista Danilo Boz e il portiere Fabio Rosa non c’è stato niente da fare. Zoccoletto, invece, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Pordenone, mentre la 72enne, residente a Zoppola, è stata trasferita in ambulanza, sempre a Pordenone.

I tre ragazzi, tutti di Maniago, stavano tornando a casa dopo la preparazione serale in vista del prossimo campionato. Ancora un chilometro e avrebbero riabbracciato le loro famiglie. La notizia della loro scomparsa ha sconvolto le famiglie, ma anche i compagni. Boz e Rosa erano stati aggregati alla prima squadra in questa stagione dopo aver fatto tutte le giovanili col Maniago Vajont. Oggi sarebbe stato il compleanno di Fabio.

"Siamo vicini in questo momento alle famiglie e ai loro cari per questa perdita inimmaginabile – si legge in un post del club – e continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto. Tutte le attività del Calcio Maniago Vajont sono al momento sospese fino a una nuova comunicazione”.