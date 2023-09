Calciatori accusati di violenza sessuale. La difesa: "La ragazza non era incosciente"

La ragazza non era in uno stato di alterazione tale da essere incosciente e incapace di esprimere il consenso: anzi il suo tasso alcolemico era sotto lo 0.5, quello che consente di guidare. Lo sostengono i consulenti, tra cui un tossicologo e uno psicologo, della difesa dei calciatori 24enni Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni e di altri tre loro amici, tutti imputati di presunti abusi sessuali nei confronti di una studentessa Usa 22enne. Violenze che sarebbero avvenute nella notte tra il 26 e il 27 marzo dell’anno scorso in un appartamento a Milano.

La consulenza difensiva, prodotta dagli avvocati Leonardo Cammarata e Francesca Nobili, è stata ammessa agli atti dal gup di Milano Roberto Crepaldi come "condizione", richiesta dalla stessa difesa, per giudicare gli imputati con rito abbreviato. A questo punto il pm Alessia Menegazzo, titolare dell’inchiesta, condotta dalla squadra mobile, che aveva portato agli arresti domiciliari Lucarelli e Apolloni lo scorso gennaio (sono tornati liberi a giugno), ha ottenuto dal giudice la "prova contraria", ovvero i pm daranno l’incarico a dei consulenti di effettuare una relazione, sempre tossicologica e psicologica, che finirà agli atti del processo abbreviato. Consulenza che sarà depositata a gennaio, con udienza per la prosecuzione del processo davanti al gup fissata per il 30 gennaio.

I consulenti della difesa (Di Paolo-Sartori-Pietrini), stando a quanto riferito dai legali, hanno lavorato sugli atti del fascicolo, tra cui le immagini video dei presunti abusi, nei telefoni dei ragazzi, e le dichiarazioni dei testimoni e della ragazza e anche sulla tempistica dei fatti. Oltre ad aver effettuato dei calcoli ponderati, tenendo conto dell’altezza e del peso stimati della giovane. Ora la procura ha nominato il proprio pool di consulenti (Cattaneo-Candia-Brambilla-Rossetti) per rispondere con un’altra relazione. I filmati delle presunte violenze erano stati rintracciati e sequestrati nell’inchiesta della squadra mobile di Milano, coordinata anche dall’aggiunto Letizia Mannella. Nessuno degli imputati ieri era in aula. La giovane americana si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Gaia Inverardi.