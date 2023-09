Calciatore sul viadotto. Vuole uccidersi, salvato

È stato salvato dalla polizia e dai vigili del fuoco il calciatore del Nizza Beka Beka (in campo con la Francia nel torneo dei Giochi di Tokyo 2020) che ha minacciato di saltare da un viadotto dell’autostrada. Il 22enne, ex Lokomotiv Mosca, sarebbe alle prese con una depressione provocata da una delusione amorosa. Per convincerlo a desistere dal suicidio sono state necessarie diverse ore di dialogo, con l’aiuto di uno psicologo e dei parenti.